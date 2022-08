Bergensbolig solgt for 1,2 millioner over prisantydning

Salgssummen viser at renteøkningene i liten grad har kjølnet boligmarkedet i Bergen, mener megler Christer Vikebø.

Eiendomsmegler Christer Vikebø tror leilighetens beliggenhet i vannkanten er mye av forklaringen på den elleville salgssummen.

Den 83 kvadratmeter store leiligheten i Måseskjærveien i Sandviken i Bergen var priset til 8.290.000 kroner, men ble til slutt solgt for 9,5 millioner kroner – over 1,2 millioner kroner over prisantydning.

– Vi mente vi hadde satt en riktig prisantydning, men åpenbart var det flere som mente at det var feil, sier Christer Vikebø, eiendomsmegler og partner i Privatmegleren Vikebø & Jørgensen.

– Her bommet vi

Prisantydningen tilsvarte en kvadratmeterpris på nær 100.000 kroner. Dette er langt over gjennomsnittet i Bergen, som ved utgangen av juli lå på 57.961 kroner, ifølge tall fra Eiendom Norge. Likevel var kjøperne villig til å bla opp langt mer for tre roms-leiligheten med sjøutsikt.

Noen lokkepris var det ikke tale om, mener megleren.

– Når jeg nå vet hva som er faktiske markedsverdi har jeg ikke noe problem med å legge meg flat og si at her bommet vi, sier Vikebø.

– Leiligheter som denne er ikke hyllevare. Det finnes ikke salg av tilsvarende leiligheter i nyere tid å sammenlikne med, påpeker megleren samtidig.

Leiligheten ligger i andre etasje og har en 13,5 kvadratmeter stor terrasse mot sjøen.

Sterkest vekst i Bergen

Ved inngangen til august hadde Bergen hittil i år hatt den sterkeste boligprisveksten blant de største byene i Norge.

Mens boligprisene i Norge hadde steget med 7,1 prosent ved utgangen av juli, hadde prisene i Bergen steget med 8,7 prosent, ifølge boligprisstatistikken fra Eiendom Norge.

Flere eksperter har vært overrasket over at de varslede renteøkningene ikke har lagt en større demper på markedet. Christer Vikebø i Privatmegleren opplever heller ikke at boligmarkedet i Bergen har kjølnet nevneverdig.

– Vi merker knapt noen endring i etterspørselen etter attraktive eiendommer som er priset fra 6–7 millioner kroner og oppover. Denne delen av boligmarkedet ser ikke ut til å være nevneverdig preget av renteøkningene. I den grad vi ser en dempet interesse er det for boliger i det nedre prissjiktet, sier han videre.

Bytter ut enebolig med leilighet

Megleren forteller at det var 31 påmeldte til visningene i Måseskjærveien – de fleste par i 60-årsalderen.

– Det var nok få som dro fra visningen uten å tenke at dette er en helt fantastisk leilighet. Beliggenhetsmessig er dette så bra som det blir i Bergen, sier Vikebø.

Ifølge megleren er det mange par født på 60-tallet og nedover som ønsker å selge eneboligene sine og heller flytte inn i en leilighet.

– For ti år siden var det mange par som kjøpte enebolig og tenkte at der skulle de bo resten av livet. Det gjør de ikke lenger, sier Vikebø.

– De som ønsker å bytte eneboligen sin med en leilighet, og ønsker god beliggenhet, ender fort opp med å måtte betale mellom 14 og 16 millioner. Markedet i Bergen er ganske begrenset når det er snakk om større leiligheter ved sjøen, sier han videre.