Historisk omsetningsfall for Meta

For første gang faller inntektene for Facebook-eieren. Selskapet advarer om at nedgangen kan bli større i tredje kvartal.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Inntektene havnet på 28,82 milliarder dollar i andre kvartal, en nedgang på én prosent fra samme periode året før.

Det er første gang noensinne teknologigantens inntekter faller, skriver E24.

På forhånd var det ventet at inntektene ville havne på 28,93 milliarder dollar, hvor annonseinntektene skulle stå for tilnærmet alt av omsetning, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

Resultatet endte på 6,68 milliarder dollar, noe som var en nedgang på hele 36 prosent sammenlignet med året før. Det ga et resultat per aksje på 2,46 dollar. Her ventet analytikerne et resultat på 2,54 dollar.

Særlig annonseinntektene var det knyttet stor spenning til på forhånd, etter at flere selskaper har advart om at de har støtt på utfordringer der den siste tiden.

Snittprisen på annonser falt med 14 prosent fra samme periode i fjor. Samtidig økte viste annonser med 15 prosent, opplyser selskapet.

Lave forventninger

Meta-aksjen falt tungt rett etter rapporten ble kjent, men har senere hentet seg noe inn. I skrivende stund er aksjen ned drøyt to prosent i etterhandelen.

Aksjefallet kommer samtidig som selskapet venter at inntektene i inneværende kvartal vil havne på 26–28,5 milliarder dollar i kvartalet. Det er langt svakere enn analytikernes anslag på 30,32 milliarder dollar. Til sammenligning var inntektene på 28,3 milliarder dollar i tredje kvartal i fjor.

Finansdirektør David Wehner forklarer anslaget med at de opplever svak etterspørsel etter annonser, noe selskapet også forventet i andre kvartal.

– Vi tror dette drives av bredere makroøkonomisk usikkerhet, skriver Wehner i sine kommentarer.

Nevnte Wehner vil fra 1. november gå inn i rollen som Metas første strategidirektør. Da vil nestsjef i finansavdelingen, Susan Li, forfremmes til finansdirektør, opplyser selskapet i rapporten.

Fikk flere brukere

Antallet daglige aktive brukere økte med fire prosent til 1,97 milliarder, mens de månedlige aktive brukerne økte med en prosent til 2,93 milliarder i kvartalet.

Det var ventet at antallet daglige aktive Facebook-brukere ville havne på 1,95 milliarder.

– Det var godt å se en positiv utvikling for engasjementstrender våre dette kvartalet fra produkter som Reels og våre investeringer i kunstig intelligens, sier Meta-sjef Mark Zuckerberg i en kommentar til tallene.

– Vi dytter mer energi og fokus på vårt selskaps nøkkelprioriteringer som låser opp både kort- og langsiktige muligheter for Meta og folket og selskapene som bruker våre tjenester, fortsetter han.