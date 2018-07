Knut Galtung Døsvig har gitt 17 millioner til Baroniet

– Jeg ble så irritert over å se forfallet på Baroniet. Jeg måtte gjøre noe, sier Knut Galtung Døsvig (71). Eiendomsbaronen fra Bergen har nå gitt til sammen over 17 millioner kroner for å ruste opp slottseiendommen.