Audi tilbakekaller om lag 1,2 millioner biler verden over på grunn av feil på en kjølevæske-pumpe. Feilen rammer nyere A4, A5 og A6.

Feilen gjør at pumpen kan bli blokkert og som følge av det igjen bli overopphetet. I verste fall kan føre til brann i motoren.

Modellene som omfattes av tilbakekallingen er A4 produsert mellom 2013 og 2016, A5-modellen produsert mellom 2013 og 2017, A6-modellen produsert fra 2012 til 2015. I tillegg blir også SUV-er produsert i perioden 2013 til 2017 tilbakekalt. Alle har 2-liters turboladede motorer.

En talsmann for Audi opplyser at bilforhandlere vil installere nye kjølepumper uten at det skal koste bileierne noe.