Orrem sier han fikk pistolkule i posten

BAKTEPPE: Jon Eilif Orrem (i midten) fortalte om drapstrusselen for å gi retten et bakteppe for prosessen. Her med forsvarerne Per Magne Kristiansen (til v.) og Torbjørn Sognefest. Rettssaken varer til 20. desember. – Denne typen trusler har ikke gjentatt seg siden, la han til. FOTO: Bjørn Erik Larsen (arkiv)