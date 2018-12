Kreftsyke Kjell presses til å følge boplikten

NYTT TILBAKESLAG: For 14 måneder siden opphevet Fylkesmannen vedtaket i Flora kommune der kreftsyke Kjell Tonheim må flytte til gården Eikevoll til tross for at nye kraftmaster krysser eiendommer. Nå har kommunen gjort nytt vedtak, der det fastholdes at boplikten skal følges. FOTO: ODDLEIV APNESETH