Statoil konkluderer med at det er for høy risiko knyttet til å drifte IKT-infrastruktur i India og henter hjem alle sikkerhetskritiske oppgaver.

Ifølge NRK oppretter selskapet 10–15 nye IT-arbeidsplasser i Norge som følge av endringene. Kanalen har tidligere omtalt en rekke hendelser knyttet til Statoils outsourcing. Hjemflyttingen skal være en direkte konsekvens av dette.

– Vi opplever at vi jobber godt nok med IT-sikkerhet, og har gode systemer for det, men man kan aldri slå seg til ro, men hele tida jobbe for å bli enda bedre, og da har vi konkludert med at det er riktig å ta tilbake disse oppgavene, sier informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Statoil til NRK.

Lise Lyngsnes Randeberg, president i fagforeningen Tekna, er glad Statoil rydder opp.

– Vi har jobbet gjennom våre tillitsvalgte i Statoil-systemet, og har lenge etterlyst faglige vurderinger og kompetanse inn i beslutningene om outsourcing, sier hun.