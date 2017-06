Etter en lang utredningsprosess er det nå klart at Bergen tinghus skal pusses opp, fremfor å selges.

– Alle som har stått utenfor tinghuset har kjent på hvor mektig bygget er. Det er slik et tinghus skal se ut, sier justispolitiker på Stortinget, Peter Christian Frølich (H).

Frølich og Silje Hjemdal (Frp) hadde onsdag morgen et møte med domstolslederne, der de annonserte at regjeringen har fattet en beslutning om hva som skal skje med rettsbygget på Tårnplass. Det skal pusses opp for om lag én milliard kroner.

Alternativer som å selge bygget eller samlokalisere med et nytt politihus er nå utelukket.

– Å ikke ha politihus og tinghus samlet har blant annet med sikkerhet å gjøre. Dessuten er det prinsipielt greit å ha to slike statsmakter adskilt, sier Hjemdal.

– Mange utsettelser

– Jeg er glad for at dette er konklusjonen man endte opp med. Det hadde ikke vært det samme om bygget for eksempel ble solgt og endte opp som et kjøpesenter, mener Frølich.

Stortingspolitikeren forteller videre at dette er noe av det største han har vært med på i sin politiske karriere.

– Men det har vært mange utsettelser av utredninger, og prosessen har tatt fryktelig lang tid.

På spørsmål om hvor sikker denne beslutningen er dersom det skulle bli regjeringsskifte etter valget, svarer Frølich at flertallet nå er for prosjektet og at det er lagt så klare føringer at det skal bli vanskelig å snu det.

Fakta: Bergen tinghus Eies av Statsbygg.

Sto ferdig i 1933.

Huset er på 12.000 kvadratmeter over seks etasjer, i tillegg til kjeller og loft.

Rehabilitering av Bergen tinghus ble satt på dagsordenen i 1998. Konkrete planer har ligget klare siden 2011.

Bare på forprosjektering av oppussing skal det være brukt ca. 20 millioner kroner.

Grunnet høyt investeringsnivå ble det bestemt å lage en konseptuvalgutredning (KVU). Prislappen på denne var fem millioner kroner. KVU-en omfatter også Gulating lagmannsrett i Stavanger. Kilder: Statsbygg, BT

Ville ha nytt tinghus

I BTs tidligere omtale av hva som skal skje med bygget, har domstolslederne Kari Johanne Bjørnøy og Håkon Rastum begge hatt ønske om å flytte inn i et nytt hus. De representerte henholdsvis Bergen og Nordhordland tingrett, som nå er slått sammen.

– Da jeg begynte her for seks år siden, gikk jeg inn i tinghuset med ærefrykt. Jeg syntes bygget var så flott. Etter å ha jobbet her en stund, ser jeg hvor upraktisk bygget er, sa Bjørnøy i april i fjor.

Siden den gang har utredninger blant annet ført til at Riksantikvaren har åpnet for en oppmykning av vernebestemmelsene, og derfor mener Rastum nå at oppussing er det beste alternativet.

– Dette er en veldig gledelig nyhet. Nå vil det blant annet bli lettere for publikum å orientere seg i bygget, og det vil bli bedre plass i salene, sa Rastum like etter å ha fått nyheten.

Også dommer Gunnar Torvund er fornøyd med at det er fattet en avgjørelse.

– Det kommer til å bli en helt annen hverdag. Nå er inneklimaet så dårlig at det går på helsen løs, og derfor er det nødvendig å gjøre tiltak, sier han.

Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Motstridende anbefalinger

Tidligere har Statsbygg, som eier bygget, anbefalt at tingretten flyttes til et annet sted. En konseptvalgutredning konkluderte imidlertid med det stikk motsatte, og har veid tungt i regjeringens avgjørelse.

– En avgjørende faktor har også vært at Riksantikvaren har åpnet for oppmykning av vernebestemmelsene. Dermed blir rehabiliteringen rimeligere, samt at man ivaretar byggets kulturhistoriske betydning, sier Frølich.

Slik det er i dag, er rettslokalene egentlig ikke store nok for bruken. Derfor leies lokaler i det tilstøtende nabobygget. Det kan bli aktuelt å kjøpe disse, ifølge Frølich.

Regjeringen har anslått en investeringskostnad på 1,35 milliarder kroner. Dette er inkludert kjøp av eiendom og utgifter til erstatningslokaler i rehabiliteringsperioden.