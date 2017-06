OPPDRETTSMILLIARDÆR: Ola Braanaas eier 13 konsesjoner for oppdrett av laks og sjøørret, én visningskonsesjon, samt fire settefiskanlegg, slakteri og et eget rederi som driver med servicebåter FOTO: Arve Henriksen

Oppdrettsmilliardær Ola Braanaas: For meg er det helt ubegripelig at folk bosetter seg i Oslo

Vestlendingen frykter at et stadig voksende byråkrati skal ødelegge for skaperkraften Norge trenger for å skape vekst den dagen oljen tar slutt.