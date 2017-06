Statoil står sannsynligvis foran den travleste prosjektsommeren noensinne.

Mandag kom utredningen som viser at utbyggingen av Johan Castberg-feltet i Barentshavet vil kreve tett opptil 47.000 årsverk fra 2017 til 2024 – hvis oljefeltet blir vedtatt utbygd senere i år. Men mens Statoil venter på Johan Castberg, har selskapet nok å gjøre den nærmeste fremtid.

– Denne sommeren blir helt unik, sier Eskil Eriksen, pressekontakt i Statoil til Aftenbladet.

Størrelsen av prosjektene og milepælene som skal gjennomføres, gjør at sommeren sannsynligvis blir den travleste prosjektsommeren i Statoil noensinne, ifølge selskapet.

Sommer er høysesong

På grunn av værforholdene i havet, er sommeren høysesong for marine operasjoner i Statoil og hos andre operatører på norsk sokkel. Da er forholdene best for å gjennomføre krevende løfteoperasjoner i forbindelse med sammenkoblinger av blant annet plattformmoduler.

Klar for tunge løft

I Åmøyfjorden mellom Stavanger og Åmøy-fjorden ruver «Thialf», som skal være verdens største løftefartøy i sitt slag. Rett ved ligger «Hermod» som eies av det samme nederlandske selskapet Heerema Marine Contractors.

– Så vidt jeg vet skal vi bruke Hermod til å løfte inn stålunderstell og topside til Oseberg Vestflanken 2. Vi skal bruke Thialf til å løfte inn det første stålunderstellet på stigerørsplattformen på Johan Sverdrup, sier Eriksen.

Pål Christensen

Heerema Marine Contractors (HMC)

Men løftefartøyene er planlagt brukt av flere operatører i sommer. Det er Heerema med Thialf som også blir ansvarlig for Martin Linge-løftene, men modulene har ikke forlatt Sør-Korea.

LES MER: Skjebnedager for Martin Linge-prosjektet

Ved Stord er en annen gigant i sving med Statoils Hywind-prosjekt, som består av flytende havvindmøller til verdens første flytende vindpark utenfor Skottland. Kranfartøyet Saipem 7000 løfter i disse dager vindturbinene fra fundamentet og over på en ballastert flytende understruktur.

Statoil-prosjektene står i kø utover sommeren, se oversikten:

Gina Krog

Produksjonsstart Gina Krog. Allerede slutten av juni kan produksjonen være i gang på Gina Krog-feltet i Nordsjøen.

– Vi har kommunisert tidligere produksjonsoppstart i løpet av sommeren på Gina Krog. Kan ikke si mer enn det, men det nærmer seg, sier Eskil Eriksen.

Jonas Sætre/Stord 24

Aasta Hansteen er verden største spar-plattform

Aasta Hansteen-skroget har ankommet Stord. Det nærmer seg operasjonen som skal snu understellet fra liggende til stående. Det skal etter planen skje i Klosterfjorden ved Stord i midten av juli ved at en propp trekkes ut av nedre deler understellet samtidig som vann pumpes inn for å få skroget i riktig stilling. Når understellet er snudd, skal 40 meter stikke opp over overflaten og 160 meter av understellet skal være under overflaten. (se animasjon).

– Skroget flytes av tungtransportfartøyet «Dockwise Vanguard» ved Høylandsbygd. Strukturen taues deretter til Klosterfjorden hvor den skal ballasteres og stilles på høykant. Deretter taues understellet til Digernessundet hvor Kværner skal ferdigstille strukturen, forklarer Eriksen.

Plattformdekket seiler sannsynligvis fra Sør-Korea i september.

– Plattformdekket og skrog skal sammenstilles i Klosterfjorden. Klosterfjorden er valgt på grunn av gunstige værforhold og godt vanndyp for denne type operasjoner.

Den neste installasjonsjobben i havet er når Aasta Hansteen-plattformen, som er verden største sylinderformet, flytende såkalte spar-plattform, skal installeres i Norskehavet for oppkobling i 2018.

– Planlagt oppstart for Aasta Hansteen er siste kvartal 2018, og vi er i rute for å nå disse milepælene, sier Eriksen.

Gassfeltet Aasta Hansteen ligger 300 km fra land, nordvest for Sandnessjøen i Nordland.

SØR-KOREA: Hyundai står på pinne for Statoil

Pål Christensen

Jonas Sætre/Stord 24

Hywind – verdens første flytende vindpark

Hywind pilotpark skal taues ut fra Stord og installeres utenfor Skottland. Dette skjer i juli/august. Tidligere i juni startet monteringen av de flytende gigant-vindmøllene. De ruver 258 meter over fjorden, og monteringen av den første var unnagjort på tre timer, ifølge Stord 24.

Sist uke løftet og sjøsatte Statoil tre av de fem Hywind-turbinene.

Statoil

Dudgeon – strøm til britene

Statoil installerer vindturbiner på Dudgeon, kontinuerlig gjennom. Vindparken ligger ikke langt fra Norwich i England. 32 kilometer ute i Nordsjøen installeres 67 vindmøller. Over 400.000 britiske hjem skal få strøm herfra.

Statoils mål er å levere fornybar energi til inntil fem millioner britiske hjem.

Statoil

LES MER: Statoil har brukt 20 av 500 milliarder på fornybarprosjekter

Johan Sverdrup – boreplattformen

I september skal tre store plattformmoduler som utgjør boreplattformen på Johan Sverdrup pusles sammen i Klosterfjorden utenfor Stord. Hovedstøtterammen bygges i Thailand, borestøttemodulen bygges i Haugesund og boreenheten bygges i Grimstad.

– Modulene fra Thailand, Haugesund og Grimstad samles i Klosterfjorden hvor tungløftefartøyet «Thialf» setter dem sammen. Boreplattformen taues deretter inn til Aibels verft i Haugesund for ferdigstillelse.

I 2018 skal installasjonsfartøyet «Pioneering Spirit» hente boreplattformen i Bømlafjorden for installasjon på Johan Sverdrup-feltet.

Statoil valgte Sør-Korea: Prosjekter for 40 milliarder

STATOIL-VIDEO:

Trestakk

Første stålkutt på Trestakk er rett rundt hjørnet hos Aibel. Utbyggingen består av en bunnramme med en tilknyttet satellittbrønn.

Johan Sverdrup – stigerørsplattformen

Statoil skal installere plattformunderstellet til stigerørsplattformen på Johan Sverdrup-feltet. Dette er den største av de fire plattformene som utgjør Johan Sverdrup feltsenter. Plattformdekket er under bygging på Samsung-verftet i Sør-Korea. Den vil veie til sammen 23 000 tonn, ifølge Statoil.

STATOIL-VIDEO:

Mariner – gigant-plattform

Statoil skal installere åtte plattformmoduler på totalt 38 000 tonn på Mariner-feltet på britisk sokkel i Nordsjøen. Tungeolje-feltet er det første på britisk sokkel hvor Statoil er operatør. Plattformdekket skal heises på plass av Saipem 7000 i løpet av sommeren.

LES OGSÅ: Testuhell på Mariner i Sør-Korea.

Statoil angrer ikke – til tross for Asia-smell

Statoils store sorg

Norske oljeplattformer bygges i verstingland

Seks mistet livet under bygging av norsk oljeplattform i Sør-Korea

Her kommer 10 giganter på norsk sokkel