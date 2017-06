EU-kommisjonen ilegger Google en bot på 2,42 milliarder euro for misbruk av sin dominans i markedet.

Summen tilsvarer nærmere 23 milliarder kroner.

EU-kommisjonen mener Google har misbrukt sin markedsdominans som søkemotor ved å gi ulovlige fordeler til et annet Google-produkt, nærmere bestemt Googles tjeneste for prissammenligning.

– Google har kommet opp med mange innovative produkter og tjenester som har utgjort en forskjell i livene våre. Det er bra, sier EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager.

Men Google har brutt loven, fastholder hun.

– Googles strategi for tjenesten for prissammenligning handlet ikke bare om å tiltrekke seg kunder. Det handlet ikke bare om å ha en bedre tjeneste enn rivalene. Google misbrukte sin markedsdominans som søkemotor ved å løfte fram sin egen tjeneste for prissammenligning i søkeresultatene, mens konkurrenter ble degradert, sier Vestager.

Ifølge henne har dette forhindret rettferdig konkurranse.

Google begynte med prissammenligning i Europa i 2004. Den gang ble tjenesten kalt Froogle. Den skiftet senere navn til Google Product Search og så til Google Shopping.

Google melder at selskapet er «respektfullt uenig» med EU og vil vurdere en anke.