KLEIVAVEGEN: I 2005 blei nærare 40 fjordhestar ved Briksdalsbreen bytta ut med tolv golfbilar. – Eg trur eigentleg alle er glade for at tida med levande hestekrefter – og den risikoen det utgjorde – er over, seier Rogeir Haugen, leiar i skysslaget. FOTO: Malene Indrebø-Langlo