SENTRUM: Royal Courts of Justice i London vart opna av Dronning Victoria i 1882. I dag er rettsbygningen sentrum for mange av verdas mest kostbare skilsmisseoppgjer – blant andre Viking-reiar Torstein Hagens. FOTO: Nina E. Rangøy

Bak nyheitene: – Det du sa der var ei løgn, var det ikkje, fru Hagen?

Det går altså an å bruke over 100 millionar kroner på å førebu ei skilsmissesak. Ei lita veke i The Royal Courts of Justice gir ein viss ide om korleis.