Daler, fjell, fjord og vikinger. Grim Berge (37) vant priser i Cannes for filmen som viser gulltåken over Bergen.

Filmen «Iconic Norway» fikk prisen for beste kamera under festivalen «Cannes corporate media & TV awards».

Vinner i den samme kategorien i fjor var ingen ringere enn den verdenkjente britiske naturfilmskaperen sir David Attenborough. «Iconic Norway» fikk dessuten sølv i kategorien turistfilmer.

– Ganske kult, siden dette var et fotografiprosjekt. Vi er opptatt av å vise frem det unike norske til verden, og det føler jeg at vi får til, sier Berge til Bergens Tidende.

Filmer oppfølger nå

Han reiste direkte fra Cannes til Lofoten for å jobbe videre med en oppfølger til «Iconic Norway». Opptakene begynte i Lindesnes i slutten av juni.

Privat

Produksjonen denne gangen blir vesentlig større. Filmen skal bli nok en hyllest til naturen, menneskene og historiene som kjennetegner Norge, og målet er å inspirere mennesker over hele verden til selv å ville oppleve Norge.

Fra filmen

– Vi reiser Norge rundt i 80 dager og gjør opptak. Akkurat nå er vi kommet til dag 65, forteller Grim Berge.

«Iconic Norway» er en kortfilm som viser Norge i all sin velde. Fjord, fjell, kyst, vidder, byer, katedraler, folk og kultur. En propagandafilm som skal lokke folk til landet vårt. Filmen er produsert i samarbeid med Visit Norway, Region Stavanger, Visit Nordvest, Flåm AS og Classic Norway Lofoten.

20 millioner visninger

I 2012 startet Berge produksjonsselskapet Natural Light. Det er dette selskapet som står bak filmen som vant priser i Cannes. I produksjonen samarbeider han med Trondheims-baserte Sven-Erik Knoff, som er produsent.

Bergenseren Grim Berge har vært både fotograf og regissør for filmen, som har skapt begeistring blant millioner av seere verden over. Ifølge Berge har den mer enn 20 millioner visninger på Internett.

20 millioner visninger

I 2012 startet Berge produksjonsselskapet Natural Light. Det er dette selskapet som står bak filmen som vant priser i Cannes. I produksjonen samarbeider han med Trondheims-baserte Sven-Erik Knoff, som er produsent.

Bergenseren Grim Berge har vært både fotograf og regissør for filmen, som har skapt begeistring blant millioner av seere verden over. Ifølge Berge har den mer enn 20 millioner visninger på Internett.

Fra filmen

Grim Berge kjenner seg naturligvis beæret over at filmen mottar så mye anerkjennelse. Filmen har fått pris også på en festival i Zagreb.

Gulltåke fra Fløyen

Det var Berge og partner Knoff som tok kontakt med Visit Norway med tilbud om å lage filmen. Da hadde Berge allerede gjort et spektakulært opptak fra Fløyen av tåke som flyter over Bergen. Opptaket ble gjort i januar og vakte stor opmerksomhet i ulike medier.

– På det viset kan man si at «Iconic Norway» har en helt spesiell kobling til Bergen, sier Berge.

Han er blitt ekstra glad i hjemlandet sitt gjennom arbeidet med den prisbelønte filmen og oppfølgeren.

– Man har gjerne en idé når man vokser opp om at alt det kule er i utlandet. Jeg har hatt en lidenskap for reising og har fartet mye rundt om i verden. Tilbake i Norge har jeg oppdaget at landet vårt er det beste av alle, og det er en fin erkjennelse å gjøre. Norsk natur rommer så mye og byr på så utrolig mange muligheter. Det har en spesiell type trolsk natur, og turmulighetene er så tilgjengelige, sier Grim Berge.

Fra filmen

På reisefot

Han ser frem til fortsettelsen og ser ikke bort fra at det kan vanke nye priser. I midten av oktober begynner et enormt redigeringsarbeid med den nye filmen. Den lengste versjonen blir halvannen time lang. Den kommer til å bli langt mer spektakulær enn «Iconic Norway». Filmen skal lanseres i begynnelsen av januar. Smakebiter vil bli lagt ut underveis.

– Den nye filmen, «Discover Norway», tar det til et nytt nivå. Vi har brukt ny teknologi, og filmen vil inneholde ting du naldri har sett før. I natt var vi ute og gjorde timelapseopptak av nordlyset fra dekket av Hurtigruta. Det var helt fantastisk, sier Berge.

37-åringen har adresse på Laksevåg, men har knapt hatt tid til å være hjemme de senere årene.

– I fjor bodde jeg hjemme i til sammen bare 17 dager. Da hadde jeg 250 reisedøgn. Året i forveien stoppet jeg på 271 reisedøgn.

Grim Berge filmer ikke bare i Norge. Han har vært på fem kontinenter og gjort opptak av 120 forskjellige destinasjoner i løpet av de fem seneste årene.