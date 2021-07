Opp mot 25 grader i Bergen denne uken: – Mye fint vær

De høyeste temperaturene i Bergen denne uken kommer tirsdag.

Per Morten Bjørlykke og Paula Bjørlykke har trukket ut i sommervarmen.

– Det blir en ganske mye fint vær generelt denne uken, med unntak av onsdag, sier meteorolog Lillian Bergheim ved Stormgeo.

Blant dem som har tatt turen ut i varmen mandag, er Per Morten Bjørlykke og Paula Bjørlykke.

De to har reist med egen båt fra Fosnavåg til Bømlo, og Paula har funnet frem frisørutstyret og klipper mannen på en brygge på Bømlo.

Høye temperaturer

Det vil bli gode muligheter for å trekke utendørs i uken som kommer.

På landsbasis har denne julimåneden har allerede utkonkurrert fjoråret, med tolv strake høysommerdager, skriver Meteorologene på Twitter.

Det vil si at det har vært over 25 grader et eller annet sted i Norge.

– Det blir varmt

Noe av finværet vil også fremover finne veien til Vestlandet.

– De varmeste temperaturene får vi nok tirsdag, med opp mot 25 grader i Bergen. Det blir kanskje ikke sol fra skyfri himmel, men det blir varmt, sier Bergheim.

Onsdag kan det komme en del regnbyger med torden, samtidig som temperaturene vil ligge mellom 20 og 23 grader.

Temperaturfall fra torsdag

Fra torsdag er det et høytrykk som rykker inn over Sør-Norge.

– Da legger vinden seg mer fra nord, og da synker temperaturene litt. Det blir uansett mye fint vær inn mot helgen, sier meteorologen.

Etter torsdag vil temperaturene ligge rett i underkant av 20 grader, forteller hun.

Rolige vindforhold

I tillegg til gode sommertemperaturer, vil det også være lite vind denne uken.

– Det er rolige vindforhold, med opp mot frisk bris på kysten på torsdag, sier Bergheim.

Publisert: 12. juli 2021 14:11