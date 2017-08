– Jeg har aldri sett noe liknende før, sier Agnete Haugland i teknisk etat i Os kommune.

Da folk fra kommunen var i Nordstrøno i Os i et annet oppdrag, oppdaget de at 100 meter med kommunal vei var gravd opp. Uten at kommunen hadde fått varsel.

Har gitt stoppordre

– Det mangler gravetillatelse og arbeidsvarslingsplan. Arbeidene er iverksatt for å få lagt vann- og kloakk til en ny firemannsbolig. Nå har vi gitt stoppordre, sier Haugland, som har ansvar for de kommunale veiene i Os.

– Hva skjer med veien nå? Må de fylle igjen uten å legge ned rør?

– Ja, utbygger må først sørge for å ha papirene i orden. Det betyr at veien må fylles igjen. Her gjelder spør-først, grav-siden-prinsippet som andre steder.

– Varsling viktig

– Varsling er viktig, både med tanke på at innbyggere skal komme frem og eventuell utrykning av ambulanse eller brannvesen. Men dette visste vi ingenting om, sier Haugland

Det var nettstedet Midtsiden i Os som først fortalte om de ulovlige gravearbeidene.

– Misforståelse

– En såpass omfattende graving uten tillatelser ser vi ikke så ofte. Utbygger har riktignok fått en rammetillatelse, men mangler igangsettingstillatelse. Ting tyder på at det kan ha vært misforståelser ute og gått her, sier Lise Torvund, som er jurist i byggesaksavdelingen i Os kommune.

Kommunens folk har snakket med maskinføreren som utfører gravearbeidene, og forbereder nå skriv til de ansvarlige.

– Dette er en beklagelig misforståelse. Entreprenøren som gjør jobben for oss trodde at dette var en privat vei. Ikke en kommunal vei. Nå er søknader på vei. Vi håper at vi skal få lagt vann- og kloakk uten først å måtte fylle igjen, sier Per Erik Bjørk i Andr. Olsen AS Invest, som står bak utbyggingen.