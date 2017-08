– Fadderuken har endret seg fra å være en rølpefest, til å handle mer om å gjøre studentene kjent med byen, sier politioverbetjent.

– Studentene som kommer til byen i disse dager er i en sårbar fase. Mange har flyttet hjemmefra for første gang, og det er viktig for oss å skape en trygghet. Det er grunnen til at vi er ute og snakker med fadderbarna i dag, sier visepolitimester Ida Melbo Øystese i Vest politidistrikt.

Sammen med politioverbetjent i ungdomsseksjonen Monica Mørk og leder for ordensseksjonen Bengt Angeltvedt, oppsøkte visepolitimesteren fadderuke-arrangementene rundt om i byen tirsdag kveld.

De siste ukene har representanter for politiets ungdomsseksjon snakket med flere ulike fadderstyrer for å forberede dem på utfordringene de kan møte.

Flere alkoholfrie arrangementer

Hvordan fadderuken blir håndtert har gjennomgått store forandringer de siste årene. I 2011 mistet en ung NHH-student livet etter han falt ned en skrent etter en fadderfest. Tre år seinere skrev studentavisen K7 Bulletin om hvordan studenter ble oppfordret til å delta i seksualiserte leker med kremslikking og blotting av bryster.

– Uken handler fortsatt mye om festing, men det er samtidig mange alkoholfrie arrangementer. Fadderne kan være vår forlengede arm, og si hva som er greit og ikke, sier politioverbetjent Monica Mørk.

Ørjan Deisz

De negative medieomtalene har blitt erstattet med tiltak for å unngå liknende hendelser. Blant annet bygde en dugnadsgjeng et alkoholfritt rom i kjelleren på NHH, for å gi fadderbarna som ønsket en pause et alternativ.

I år har Lykkepromillen, et prosjekt Sammen (tidligere Studentsamskipnaden i Bergen) står bak, lansert en ny app som gir studenter muligheten til å følge med på sitt promillenivå.

– Dyrt å gjøre feil

Politiet er likevel forberedt på at det kan komme til å skje lovbrudd også i år.

– Det skjer hvert år at vi gir folk bøter for ting som lett kunne vært unngått, sier Mørk.

Ifølge henne er de vanligste lovbruddene å ikke rette seg etter politiets pålegg, urinering og ordensforstyrrelser. Dette koster fra 4000 til 10.000 kroner.

Hun forteller at politiet er forberedt på den kommende uken.

– Vi har innhentet opplysninger om hvor alt skal skje i løpet av uken. Samtidig har vi en egen patrulje som bare skal oppsøke arrangementer og studiesteder, sier Mørk.

Politiet i Hordaland

Trangt i sentrum

Natt til søndag var ifølge politiet en svært urolig natt. Politioverbetjent Mørk forteller at dette ikke nødvendigvis har en sammenheng med fadderuken og studentene, men at det sannsynligvis handler om at flere har kommet tilbake til byen.

– Alle utestedene i Bergen ligger ganske tett på hverandre, så det blir mange mennesker i sentrum. Det skal ikke mye til når man er litt for beruset, og ikke har albuerom, før det skjer en voldsepisode, sier Mørk.

Hun forteller at det verste som kan skje i løpet av fadderuken er at noen skader seg eller blir utsatt for seksuelle overgrep.

– Dette skjer dessverre hvert år, men det har blitt bedre etter at fadderordningen ble opprettet. Fadderne er mer bevisst på sin rolle, sier Mørk.

Ørjan Deisz

– Jeg husker ikke noen skumle episoder fra min egen fadderuke, bare at jeg gikk meg bort selv, sier en av årets faddere, Sondre Naavik.

I løpet av fadderuken vil det være en fadderordning ved Den blå steinen, hvor det vil bli delt ut gratis mat og drikke. Samtidig vil det være flere natteravner i sentrum.

– Sendt ett par stykker hjem

Like før klokken 20 møter BT de tre polititoppene utenfor et BI-arrangement på Verftet. Da har de allerede vært i sving ett par timer, og besøkt en lang rekke utesteder og arrangementer for studenter.

– Vi har sendt ett par stykker hjem for å få i seg mat, men utenom det har det vært stort sett glade studenter vi har møtt, sier Angeltvedt.