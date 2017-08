Her er sommerens største fartsbøller.

Natt til fredag 2. juni i år, rundt midnatt: Den varme årstiden er knapt begynt. Men UP er allerede i ferd med å ta en av sommerens verstinger.

Over E39 Nordhordlandsbrua legger patruljen seg på hjul etter en sjåfør som har det travelt. Det går fort. Ved bruk av video og såkalt bildetelling måler de snittfarten til 150 km/t i 70-sonen.

Føreren, en mann på 20 år, har ikke lappen lenger. Den mister han trolig for flere år i rettssaken som kommer.

– Vi jobber for færre ulykker og for å få ned farten. Egentlig for å gjøre oss selv overflødige, sier Terje Oksnes, distriktsleder for UP på Vestlandet.

172 fratatt lappen

Overflødig er imidlertid ikke ordet du først tenker på, gitt tallene fra Oksnes’ mannskaper i juni og juli:

81 bilister er tatt for ruskjøring. Trenden for hele året er at langt de fleste, tre av fire, kjører i narkorus.

Antallet råkjørere tatt i sommer: 2952. For 172 av dem ble utfallet at lappen røk til.

Over 600 har fått reaksjon for annen ulovlig atferd bak rattet, mest bruk av mobil.

UP sjekker mer enn trafikklovbrudd. I sommer har UP i vest pågrepet 67 personer for annen kriminalitet, det meste er narkotikalovbrudd.

Aldri før har UP Vest tatt så mange på en sommer. Men i år har det også vært mye mer UP-mannskaper på veiene.

Relativt sett har dermed Oksnes en nedgang i tallene sine. UP-lederen sier poenget uansett ikke er å ta flest mulig.

– Før var UP spredt utover, også på alle mulige småveier med lite trafikk. Over tid har vi satset mer på kontroller i fartssonene fra 70 km/t og oppover. Her er det færre som kjører for fort, men skadepotensialet er større og ulykkesbildet verre. Vi tar dermed færre grove fartssyndere, men mener dette er rett satsing for å få ned tallet på alvorlige ulykker.

Paul S. Amundsen (arkiv)

Hordaland midt på treet

Hvor UP har vært mest aktive på Vestlandet i sommer, og hvor flest er tatt, finnes det foreløpig ikke informasjon om i datasystemene.

Spesifikt om laserkontroller kan Oksnes, på mer overordnet nivå, i hvert fall si dette: Flest råkjørere blir lasertatt i tidligere Rogaland politidistrikt. Det er også der de verste fartsovertrederne tas.

Hordaland havner midt på treet, mens sjåførene i Sogn og Fjordane er de snilleste i UP-klassen. Inndelingen baserer seg blant annet på hvor lang tid det går mellom reaksjoner og beslag i hvert av fylkene.

157 km/t på Sjølinjen

20-åringen fra Nordhordlandsbrua er langt fra den eneste som har hatt tung gassfot i sommer. Fra Oksnes får BT et knippe andre eksempler:

Noen timer før 20-åringen ble tatt Nordhordlandsbrua i juni, hadde samme UP-patrulje målt en annen 20-årig bilist til 151 km/t på fylkesvei 57 i Lindås.

I 21-tiden onsdag 21. juni ble en 33 år gammel mann tatt i 134 km/t i 60-sonen på Fyllingsdalsveien i Bergen, ved Shell-stasjonen nedenfor Varden amfi. Han var én av over hundre førere som ble UP-tatt i løpet av noen dager.

Tirsdag 27. juni ble en mann i 40-årene tatt i 157 km/t på vei sørover på Fritz C. Riebers vei (Sjølinjen) i Bergen. Dette var i 80-sonen i 22-tiden om kvelden.

I 21-tiden onsdag 28. juni, ved Festtangen i Arna, ble en mannlig MC-fører (38) lasermålt til 140 km/t i en 70-sone.

Natt til lørdag 29. juli ble nok en ung mann (19) fotgjenger på Nordhordlandsbrua. Han ble målt til 123 km/t i 02-tiden.

Oksnes sier tre av fire ulykker skjer på strekninger med 70-sone eller høyere.

– En stund hadde vi likevel kun én av tre kontroller på slike strekninger. Nå er vi oppe i halvparten.