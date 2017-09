– Det går etter forholdene veldig bra. De klarte jo å redde gubben, men det var ikke noen kjekk opplevelse, sier professoren.

Mandag var valgekspert og professor Frank Aarebrot på vei tilbake fra England da han begynte å føle seg uvel.

– Den to timer lange flyturen over Nordsjøen var ikke noe festlig. Men det var først da jeg var kommet hjem, og skulle flytte meg fra rullestolen og bort på sengen, at jeg skjønte noe var riktig ille, sier Aarebrot.

Kontaktlegen ble raskt oppringt.

– Hun var ikke i tvil om at det var et hjerteinfarkt og sendte meg i «hui og hast» til Haukeland på akuttavdeling, forteller Aarebrot til BT tirsdag ettermiddag fra sykehussengen.

– Man skjønner jo at noe er galt når det føles som om man har løpt 5000-meteren av å reise seg fra en stol.

Hasteoperert

Da Aarebrot ble innlagt, hadde han bare 20 prosent kapasitet på hjertevolumet.

– Overraskende nok hadde jeg ingen smerter, men formen var helt elendig. Da en ung, tøff lege fra Trøndelag spurte om jeg ville ha en samtale med familie før de rullet meg inn på operasjonsbordet, skjønte jeg at det var alvorlig. Trøndere er ikke akkurat kjent for å være sentimentale. Samtalen takket jeg pent nei til, jeg så ikke noe poeng i å gjøre familien nervøse på forhånd. Det hadde blitt trist uansett, forteller Aarebrot.

Han forsikrer om at operasjonen var vellykket, men i løpet av de neste dagene skal han gjennomføre flere, mindre inngrep.

– Jeg var våken under operasjonen. Du vet, det er sånn kikkhulloperasjon gjennom albuen. Det var en ganske spesiell opplevelse da de dyttet gjennom selve blodproppen i hjertet. I et lite sekund føltes det som at jeg ble kvalt, og i det andre sekundet strømmet det blod inn i hjertet.

Hyller helsevesenet

Da BT snakket med valgeksperten, var han akkurat ferdig med middagen.

– Sykehuslapskaus, en kulinarisk opplevelse, sier Aarebrot og ler.

– Men det skal være sagt. Det er så mye flinke og sympatiske folk her. Det er dypt urettferdig at helsevesenet ikke får mer skryt. Tenk hvor mye bra de gjør – hver eneste dag. Og denne gangen klarte det å redde denne gubben også, og det er jeg faktisk veldig begeistret for, sier han.

Holdt sin «siste» forelesning

Den 31. januar i år gikk Aarebrot av som professor emeritus ved Universitetet i Bergen. Han er derfor ikke lenger forpliktet til å holde forelesninger, men har understreket at han fortsatt har lyst å fortsette.

– Jeg hadde mange avtaler nå i valginnspurten som jeg rett og slett ikke får gjennomført. Jeg har fått streng beskjed om å bli sengeliggende noen dager til, og det er jo litt kjedelig. Heldigvis leser min kone alt om valget høyt for meg, sier Aarebrot.