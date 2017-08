Utslipp fra bedrift på Skaganeset griser til viker og strender på Sotra.

Lørdag ettermiddag meldte brannvesenet om et stort utslipp av lakseolje på Sotra.

Utslippet stammer fra selskapet Biomega sin avdeling på Skaganeset på Sotra. Selskapet håndterer restråstoff fra lakseindustrien, og utslippet skal ha startet natt til lørdag.

– Det kommer en tjukk, seig film inn vågen her, forteller en tipser som har hytte i området til BT.

Noen timer senere melder tipseren om at det skal ha samlet seg opp enda mer lakseolje i viken.

– Det lukter såpass mye her at vi blir kvalme av det, forteller tipseren.

Ikke farlig

Vaktkommandør ved 110-sentralen, Jan Ove Haga, forteller at brannvesenet har mange ressurser på stedet.

– Vi har fått en drone i luften og begynner å få en god oversikt over utslippet. Mannskapet på stedet har begynt å legge ut lenser slik at vi får samlet opp lakseoljen og brakt det til land, sier Haga.

Ifølge Haga er det moderate mengder det er snakk om.

– Det flyter en del lakseolje i noen viker og noen strender, men det er ikke enorme mengder, sier han.

Haga presiserer at lakseoljen er et rent naturprodukt og at utslippet ikke er farlig for dyr eller mennesker.

2211-tipser

Startet natt til lørdag

Direktør ved Biomega på Sotra, Jan Arne Vevatne, bekrefter at utslippet stammer fra dem.

– I forbindelse med rengjøring ble lakseoljetanken vår tømt tidligere denne uken. Når vi så startet opp igjen produksjonen, har det oppstått en lekkasje på en bunnventil natt til lørdag, sier Vevatne.

Han sier at utslippet er sterkt beklagelig, men mener at selskapet har håndtert hendelsen godt etter at det ble oppdaget.

– Skaden ble oppdaget i 03-tiden natt til lørdag, og produksjonen ble da stoppet. Vi regner med at mellom åtte til ti kubikk har rent ut, sier Vevatne.