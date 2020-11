Steinras har tatt vei på Osterøy

Et steinras har tatt med seg fem-seks meter av fylkesveien ved Bruvik på Osterøy.

Torsdag klokken 20.12 ble politiet varslet om at det var gått et steinras over fylkesveien ved Bruvik på Osterøy.

– Vi vet foreløpig ikke om noen som er tatt av raset, sier vaktkommandør Christer Skei ved 110-sentralen klokken 20.35.

Raset har gått ved Bruvikvegen mellom Merkjesura og Bruvik, en kilometer fra bygden Bruvik.

110-sentralen har fått opplysninger om at raset har tatt med seg mellom fem og seks meter med vei. Veien er totalskadet.

– Veien ligger om lag 40 meter overfor sjøen, sier Skei.

Operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt forteller til BT at en buss kjørte forbi like før det skjedde.

– Sjåføren hadde ikke sett noen biler bak seg, men vi kan ikke være hundre prosent sikre. Vi har derfor bedt om assistanse fra brannbåten for å lyse opp området, sier Knappen.

Operasjonsleder sier at raset også har tatt med seg deler av autovernet.

– Det er ikke mulig å kjøre her på store steiner og tre ligger i veibanen. Veien kommer til å bli sperret i flere dager. Entreprenør er på vei, sier hun.