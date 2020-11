– Jeg stoppet henne for å unngå at hun og andre skulle komme i livsfare

Richard Bruvik møtte en bil i motsatt kjøreretning på Puddefjordsbroen. Nå har han en klar oppfordring til Vegvesenet.

Fredag morgen kjørte Richard Bruvik over Puddefjordsbroen i retning Damsgård.

Da han kom like ved toppen av broen, oppdaget han en bil som var på vei inn på broen i motsatt kjøreretning.

– Jeg tenkte at jeg må få stoppet henne og få snudd henne i riktig vei. Jeg kunne virkelig se for meg en alvorlig ulykke.

Da Bruvik nærmet seg trafikanten, viftet vedkommende med armene og pekte i retning broen.

– Hun viste tydelig med kroppen at hun hadde tenkt seg inn på broen og forsøkte å komme seg forbi. Jeg kjørte derfor tett opp til bilen og fikk presset henne til å stoppe, sier han.

Gikk ut av bilen

Bruvik forteller at det var en eldre dame som kjørte bilen, og hun fremsto tydelig forvirret. Bruvik tok derfor på nødblinken og gikk ut av bilen for å hjelpe den fortvilte trafikanten.

– Da jeg pratet med henne, fortalte hun at hun skulle til byen. Jeg fortalte hun at hun kjørte i motsatt kjøreretning, og at jeg stoppet henne for å unngå at hun og andre skulle komme i livsfare.

Bilisten fikk etterhvert snudd og kom seg over i riktig kjørefelt. Hun kjørte videre inn i Løvstakktunnelen.

Her er bilen på vei inn mot Puddefjordsbroen i motsatt kjøreretning. Foto: Skjermdump av video

Hele hendelsen ble filmet av dashbordkameraet i bilen, som du kan se øverst i saken. Bruvik har filmet over skjermen med sin egen mobilen i etterkant.

Mener det er for dårlig skiltet

Like nedenfor Puddefjordsbroen har det pågått veiarbeid lenge. Det er satt opp midlertidig skilting for å forklare bilistene hvor de skal kjøre. Den mener Bruvik er for dårlig.

– Det er helt elendig skiltet. Jeg kjører der ofte, og vet det er stor frustrasjon rundt trafikkavviklingen i området. Når slike ting som dette skjer blir det bare verre. Da blir det plutselig et spørsmål om liv og helse. Ikke bare forvirring og forsinkelser, sier han.

Carl Konows gate har lenge vært stengt på grunn av veiarbeid i Gyldenpris (arkiv). Foto: Eirik Brekke

– Hva er problemet med merkingen?

– Når du kjører der for første gang er det kjempe vanskelig og forvirrende. Det er ikke midlertidig oppmerking i veibanen, og du får ikke et godt nok oversiktsbilde ved å kun se på skiltene, sier han.

– Skal følge opp på mandag

Dennis Smilden er rådgiver i Statens vegvesen og ansvarlig for å godkjenne midlertidig skilting ved veiarbeider. Av BT blir han forklart hva som skjedde ved Puddefjordsbroen fredags morgen.

Ifølge han har de ikke fått noen henvendelser om feilkjøringer tilknyttet arbeidet i Michael Krohns gate.

– Entreprenøren som utfører arbeidet har sendt inn og fått godkjent en skilt- og oppmerkingsplan. Den viser hvor de ulike skiltene er plassert og hvordan de skal regulere trafikken. Om de endrer trafikkmønster, skal all misvisende veimerking fjernes og ny merking på plass før veien åpnes for trafikk. Dette kommer jeg til å følge opp på mandag, sier han.

På nedsiden av Puddefjordsbroen i Gyldenpris-området foregår det mye veiarbeid for tiden. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Han forteller at det er et utfordrende område å drive veiarbeid på. Det er mye trafikk på liten plass, og kjøremønsteret kan endre seg fra dag til dag. For å få plass til vogntog og kollektivtrafikk må begge kjøreretninger bruke samme kjørefelt gjennom lysregulering.

– Kommer dere til å gjøre noe for å unngå slike situasjoner i fremtiden?

– Det vi kan gjøre er å se om skiltingen som er godkjent faktisk stemmer overens med slik området ser ut i dag. Om alle tingene er slik de skal være, så kan vi se på om det skal lages en ny skiltplan for området, sier han.