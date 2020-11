13 personer fikk bøter etter fest i Bergen

Festdeltakerne må ut med 70.000 kroner til sammen.

Politiet stanset to fester natt til søndag. Foto: Paul S. Amundsen

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Politiet rykket natt til søndag 15. november ut til en leilighet i Sandviken etter melding om at det var fest på adressen.

15 personer var i leiligheten da politiet kom til sted. Men to av personene kom seg ut av leiligheten før politiet fikk notert personalia.

De øvrige tretten er nå ilagt forelegg, hvorav tolv for deltakelse på den private sammenkomsten og en som privat arrangør av sammenkomsten, opplyser politiet i en pressemelding.

Les også Politiet fikk 35 festmeldinger: – Det er et veldig høyt tall, selv sammenliknet med andre store byer

Politiet på vei opp til en fest i Bergen sentrum natt til søndag. Foto: Paul S. Amundsen

70.000 kroner i bøter

Bøtene for deltakelse på sammenkomsten er satt til 5000 kroner, mens boten for arrangøren er satt til 10.000 kroner. Til sammen må de ut med 70.000 kroner.

Ifølge politiet er bøtesatsene i samsvar med Vest politidistrikts interne påtaledirektiv, og foreleggene er skrevet etter ordre fra statsadvokaten i Hordaland, Sogn og Fjordane.

Tidligere lørdag kveld stanset politiet også en annen fest på Fantoft. Der var 16 festdeltakere samlet på et felleskjøkken.

– De var altfor mange og altfor tett. Samtlige var utenlandske studenter i tidlig 20-årene. De var godt kjent med smittereglene og det hang lapper i området, sa operasjonsleder Eivind Hellesund denne kvelden.

Festdeltakerne på Fantoft risikerer bøter på til sammen over 80.000 kroner.

– Denne saken er vi ikke ferdig med. Det gjenstår fremdeles litt etterforskning før vi tar stilling til hva vi vil gjøre her, sier påtaleleder i Vest politidistrikt, Gunnar Fløystad.

Angrende festdeltakere

Politiet opplyser at de har informert samtlige festdeltakere i Sandviken om at de er ilagt forelegg over telefon. Deltakerne var i 20-30-årsalderen.

– Vårt inntrykk er at de synes dette var dumt og at de angrer, og at de bare vil bli ferdige med det, sier Fløystad.

Han sier at det fortsatt er av stor betydning at folk innretter seg etter smittevernlovgivningen, og oppfordrer alle til å følge påbudene.

– Vi vil helst unngå å skrive bøter. Men når det er slike klare brudd, mener vi at vi må gjøre det for å vise at det er alvor. Dette er ikke tiden for å ta slike sjanser, sier han.

Har forsøkte politiførstebetjent Per Magnus Vabø å få oppmerksomheten til festdeltakere på Nøstet natt til søndag. Foto: Paul S. Amundsen

Fakta Bøter for koronalovbrudd Ikke munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medreisende: 2000 kroner. Gjelder ikke barn under ungdomsskolealder eller personer som av ulike årsaker ikke kan bruke munnbind.

Krav til munnbind/ansiktsmaske på kollektivtrafikk, taxi og innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre m.v.): 2000 kroner.

Arrangere eller delta på privat arrangement med flere enn fem deltakere: 10.000 kroner for arrangør, 5000 kroner for å delta.

Brudd på skjenkeforbud etter klokken 21.30 og forbud mot å holde åpent etter klokken 22.00 (for skjenkesteder, restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder): Fra 10.000 til 50.000 kroner. Botens størrelse baseres på en «konkret vurdering» av tidspunkt og antall besøkende.

Brudd på ansattes og besøkendes plikt til å bruke munnbind på serveringssteder med skjenkebevilling. For ansatte gjelder det i områder der gjester har tilgang, for besøkende når de ikke kan holde én meters avstand til andre enn «husstandsmedlemmer m.v.»: 2000 kroner, og mer kan vurderes der «overtredelsen er systematisk». Påtaleleder Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt sier «systematisk» ikke retter seg mot besøkende, men for eksempel et skjenkested der alle ansatte bryter munnbindplikten. Plikten gjelder ikke barn under ungdomsskolealder eller personer som av ulike årsaker ikke kan bruke munnbind.

Alle bøtesatsene er hjemlet i smittevernloven og i Bergen kommunes forskrift om smitteverntiltak. Forskriften for perioden 7.11.-23.11. kan du lese her.

I tillegg kommer sentrale bestemmelser for brudd på blant annet karantene- og isolasjonsplikt. KILDE: Vest politidistrikt. Les mer

Totalt fikk politiet 35 festmeldinger lørdag kveld og natt til lørdag. De rykket ut på 26 av disse meldingene. 31 personer ble anmeldt totalt.

– Det er et veldig høyt tall, selv sammenliknet med andre store byer. Det er bekymringsverdig at folk ikke tar større hensyn, sa operasjonsleder Tatjana Knappen lørdag.

Også denne helgen vil politiet være ute for å se om folk følger smittevernlovgivningen.

– Hvis folk forholder seg til de reglene som gjelder, så er det det beste bidraget for at smitten skal gå ned. Og kommer vi over denne type samlinger igjen, så er risikoen stor for at vi skriver nye forelegg, sier Fløystad.