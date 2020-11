Politiet rykket ut til flere fester. – Noen måtte vi dra tilbake til en ekstra gang.

Politiet melder om en jevnt travel natt til søndag.

Fra klokken 23 lørdag og frem til søndag morgen registrerte operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt 18 meldinger om forstyrrelse av natteroen.

– Været har nok lagt noe begrensning på utelivet, sier Hausvik.

– Tilsnakket

Politipatruljer rykket ut til mange av meldingene om festbråk.

– Flere er blitt tilsnakket, og de fleste etterkommer politiets pålegg. Men det var også noen vi måtte dra tilbake til en ekstra gang, sier Hausvik.

Flere enn tillatt

Hausvik legger til at det på noen av festene har vært flere mennesker samlet enn det som er tillatt ifølge smittevernreglene.

For litt over to måneder siden, i slutten av august, ble det registrert 60 meldinger om festbråk en natt til søndag.