Syv barn og to voksne involvert i ATV-ulykke i Øystese

– Alle om bord har blitt kastet eller hoppet av, sier vaktkommandør ved 110-sentralen.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Politiet melder at det har vært en trafikkulykke i Øystese lørdag ettermiddag.

Ifølge politiet er det en ATV som har veltet.

Tippet rundt

– Det har vært en ATV med to voksne og syv barn, som antakeligvis har havnet utenfor veiskulderen og trillet nedover. Ulykken skal ha skjedd inne på en gårdsplass, på privat vei, sier vaktkommandør ved 110-sentralen Ronald Drotningsvik.

I en pressemelding opplyser politiet at ATV-en skal ha tippet rundt.

– Alle om bord har blitt kastet eller hoppet av, mens ATV-en trillet videre. En voksen er mest skadet. Den andre voksne og de syv barna er lettere skadet og i sjokk, sier Drotningsvik.

De syv barna er under ti år gamle, opplyser politiet.

Ifølge operasjonsleder Bjarte Rebnord er to personer på vei i luftambulanse til Haukeland sykehus. En tredje person er på vei i ambulanse til Haukeland.

– Alle var våkne og bevisste da de ble kjørt vekk, men jeg vet ikke noe om skadeomfanger, sier Rebnord.

Behandles på stedet

Drotningsvik forteller at brannvesenet er på stedet med flere biler. I tillegg er fem ambulanser, to luftambulanser, samt et redningshelikopter på vei til stedet, opplyser han, like før klokken 14.

– Vi sender redningshelikopter fra Sola for å bistå ved behov, sier redningsleder ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge, Per Hognaland.

To voksne og ett barn behandles på stedet, opplyser Vest politidistrikt klokken 14. Ingen er pr. nå fastklemt.