Syv barn og to voksne i ATV-ulykke i Øystese

– Alle om bord har blitt kastet eller hoppet av, sier vaktkommandør ved 110-sentralen.

Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg, Hordaland Folkeblad

En ATV med to voksne og syv barn var involvert i en ulykke i Øystese lørdag ettermiddag.

– Ulykken skal ha skjedd inne på en gårdsplass, på privat vei, sier vaktkommandør ved 110-sentralen Ronald Drotningsvik.

Tippet rundt

I en pressemelding opplyser politiet at ATV-en skal ha tippet rundt.

– Alle om bord har blitt kastet eller hoppet av, mens ATV-en trillet videre. En voksen er mest skadet. Den andre voksne og de syv barna er lettere skadet og i sjokk, sier Drotningsvik.

De syv barna er mellom tre og ti år gamle, opplyser politiet.

– Slik vi har fått det forklart, skal ATVen ha gått over en kant og tippet utfor en skråning. De som har vært om bord har blitt kastet av, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt.

I luftambulanse til sykehus

Ifølge operasjonslederen ble to personer sendt med luftambulanse til Haukeland sykehus. En tredje person ble sendt i ambulanse til Haukeland.

– Alle var våkne og bevisste da de ble kjørt vekk, men jeg vet ikke noe om skadeomfanget. Det var litt krefter i sving da de ble kastet av. Om noen har vært i klem da den rullet ned, vet vi ikke, sier Rebnord.

ATV-en tippet utfor en skråning. Foto: Eirik Brekke

To personer ble sendt med luftambulanse til Haukeland, mens en ble sendt med vanlig ambulanse. Foto: Eirik Brekke

Brannvesen og helse tar hånd om de seks andre barna som er igjen på stedet.

– De vil trolig bli sendt til legevakten for sjekk. Vi vet som sagt ikke om noen har vært i klem, og om noen kan ha fått indre sakder, sier Rebnord.

Innsatsleder på stedet, Ann May Garen, opplyser til BT i 15.30-tiden at de de vet nå er at en ATV som hadde ni passasjerer har veltet og trillet ned bakken.

– Hva som er årsaken til ulykken, vet vi ikke ennå. Vi er tidlig i etterforskningen, sier hun.

Det ble tidligere på dagen også sendt redningshelikopter fra Sola for å bistå ved behov.

Innsatsleder Ann May Garen ved lensmannskontoret i Kvam, Samnanger og Tysnes. Foto: Eirik Brekke