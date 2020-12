Her synger de «Deilig er jorden» utenfor Mariakirken

For å få inn flest mulig i kirken, ble det nedlagt forbud mot allsang. For prest Beate Iren Lerdahl var det imidlertid uaktuelt å droppe «Deilig er jorden».

Restriksjonen om to meters avstand under salmesang har skapt mye hodebry for Beate Iren Lerdahl, prest i Mariakirken. Da de målte opp, fant de nemlig ut at regelen kun tillot 19 personer i middelalderkirken. De praktiserte det noen søndager før jul.

– Med den store avstanden fikk vi kjenne på manglende stemning og fellesskap, forteller hun.

Måtte gå ut for å synge

Slik ville de ikke ha det på julaften. En komité i kirken bestemte seg for at det var bedre å praktisere énmetersregelen og heller droppe salmesang. Da fikk de plass til 50 og man kunne igjen kjenne på en følelse av fellesskap.

Liturgien ble endret noe, og de fikk inn en solist til å synge under gudstjenesten. Én sang var det imidlertid utenkelig at ikke menigheten skulle synge.

– Vi måtte synge «Deilig er jorden», og da hadde vi ikke noe annet valg enn å gå ut, forteller Lerdahl.

Hun ledet de 50 fremmøtte ut av kirkerommets sidedører. Så sang de «Deilig i jorden» av full hals.

– Vi gikk ut sidedøren for å få logistikken til å gå opp. Vi ville unngå av folk krasjet med hverandre, forteller hun.

– Et budskap vi trenger å høre

Lerdal synes det å synge julesanger på utsiden er en fin ting. Det er nemlig med å spre julestemning til nabolaget.

Det var imidlertid aldri aktuelt å arrangere gudstjenesten utendørs slik en del andre menigheter har gjort.

– Vi har et altfor viktig kirkerom til det, forteller hun.

Hun eksemplifiserer det med å vise til alterskapet.

– Det alterskapet blir lukket igjen første søndag i advent. På gudstjenesten på julaften åpner vi det igjen. Da ser vi Maria og Jesus-barnet. På grunn av det vakre kirkerommet, er vi inne så mye som vi kan. Men vi måtte synge «Deilig er jorden».

«Deilig er jorden» ble sunget akkompagnert med toner fra Lungegaarden musikkorps.

På grunn av et tett program med flere gudstjenester enn vanlig, ble programmet strammet inn. Lerdahl hadde kun satt av syv minutter til prekenen sin. I år snakket hun om hyrdene på marken.

– De blir møtt av et veldig tydelig utsagn: Frykt ikke. Det er et budskap vi trenger å høre etter det året vi har vært gjennom, sier Lerdahl.

Utegudstjeneste

På Bergendal gård, som ligger mellom Kringlebotn og Nattland skole, holdt fungerende sokneprest Leidulf Øy utegudstjeneste.

– Veldig fint å kunne ha utendørs julegudstjeneste her på Bergendal gård, en perle som til vanlig er et kulturelt samlingssted i vårt nærmiljø, sier han.

Han hadde to gudstjenester julaften med til sammen 350–400 tilhørere.

