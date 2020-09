Han satte varige spor etter seg både i arbeidet sitt og i våre hjerter

Psykiater Bjørn Svenningsen er død.

Publisert Publisert Nå nettopp

Bjørn var en svært åpen og hyggelig mann, en mann med lun og underfundig humor, skriver venner i minneordet. Foto: privat



Vår kjære venn og kollega Bjørn Ambrosius Svenningsen døde 1. september, 77 år gammel.

Tre av oss ble kjent med ham tidlig på 70- tallet da vi jobbet på Neevengården sykehus, nå Sandviken sykehus.

Vi ble venner for livet. Privat kalte vi oss «Holberg-gjengen» fordi vi møttes på Holbergstuen Restaurant månedlig i over 30 år.

Som «Holberg-gjengen» reiste vi til Berlin, Barcelona, Latvia, Loiredalen og på Donau, oftest med ektefeller. Våre diskusjoner var livlige både om faglige og private forhold. Vi fulgte hverandres karrierer.

Bjørn skrev en selvbiografi som han ikke fikk ferdig før han døde, men han delte den med oss mens han skrev. Det er både et historisk dokument om psykiatrien i Bergen og en beskrivelse av Bjørns utvikling som yrkesutøver og person.

Han kalte den: «Psykiater? Tja.» Det er en treffende tittel, sett i lys av hans oppfatning av sin yrkesrolle og vår opplevelse av ham som fagmann. Han følte seg som- og han var, en «annerledes» psykiater.

Som ung følte han at familien forventet at han skulle studere medisin, men han ville ikke bli lege: «Jeg så med gru frem til at jeg skulle mekke på mennesker når jeg ikke engang kunne reparere en sykkel».

Han bestemte seg for å bli psykolog, begynte på psykologistudiet i Oslo i 1962, men studiet og miljøet var ikke var noe for ham. Da fikk han et brev fra Universitet i Heidelberg. De ønsket ham velkommen til medisinstudiet.

Han mente at moren hans sto bak søknaden. Etter sterk tvil bestemte han seg for å reise til Heidelberg: « ... ikke for å bli lege, men for å bli psykiater.»

I Tyskland møtte han Gabi som studerte fysioterapi. De giftet seg, reiste til Norge og fikk to sønner: Tobias og Christian. Etter turnustjeneste og tilleggskurs kom de til Bergen i 1971.

Han begynte på Psykiatrisk klinikk og var tilknyttet Psykisk helsevern i Bergen frem til han gikk av med pensjon i 2009.

Karrieren omfattet en lang rekke arbeidsoppgaver og utfordringer: Klinisk arbeid i poliklinikker, ungdomsteam, ettervern og rehabilitering. Han var Planlegger, prosjektleder og tilrettelegger av tiltak innenfor Distriktspsykiatriske sentre (DPS) og samarbeidsprosjekt med kommuner.

Han hjalp til der det var bruk for ham innenfor et landskap som iblant var preget av faglige motsetninger. Det var vanskelig å mislike denne rolige og reflektive mannen. Derfor fikk han mye til. Arbeidet hans fikk stor betydning for utviklingen av psykiske helsevern i Bergen og Hordaland.

I hans mangslungne karriere var det én rød tråd som gikk igjen: Hans interesse for langtidspasienter. Han viste stor respekt og omsorg for hver enkelt han møtte. Som psykiater og som planlegger arbeidet han for gode leveforhold for langtidspasienter.

Han var aktiv i tilrettelegging av samarbeidsprosjekt mellom psykisk helsevern og kommunene. Dette er ofte et urolig farvann å manøvrere i, men Bjørn hadde stor tro på at gode samtaler vil føre til gode løsninger, både når det gjaldt samarbeidspartnere og pasienter. Spesielt erfarte han dette som sosiallege midt på 70-tallet.

Han beskriver en uenighet mellom to etater som førte til utveksling av krasse brev dem imellom. Det løste seg da partene møttes: «For meg tydeliggjorde hendelsen at ... dersom man møtes og snakker sammen kan mye løses. Dersom man sender aggressive brev til hverandre kan det meste låses. Disse erfaringene fikk jeg stor nytte av senere i livet».

Slike tanker brukte han også som psykiater. Med stor respekt for pasientene ønsket han gjennom samtalen å finne frem til felles forståelse av deres situasjon. Hver ny pasient åpnet en ny virkelighet. Han ila seg selv flere «påbud».

Ett av dem var dette: «Du må konsentrere deg om å legge merke til livet i deg og rundt – lære av pasientenes, medarbeideres og egne erfaringer – og legge merke til psykiatriens og samfunnets utvikling.»



Tenkning hans vitner om grundige refleksjoner og bevissthet om sitt virke. Han var en svært åpen og hyggelig mann, en mann med lun og underfundig humor.

Treffene på Holbergstuen var for oss et månedlig høydepunkt. Han møtte alltid opp, og da han ble alvorlig syk, ga han nøkterne rapporter om sykdommens utvikling, men var ellers, helt det siste, opptatt av verden og begivenheter rundt seg.

Bjørn Svenningsen satte varige spor etter seg både i arbeidet sitt og i våre hjerter.

Vi takker for et langt og godt samvær og for alt han ga oss.

Dagfinn Jacobsen, Helge Jordahl, Per Harald Bentsen og Terje Binder.