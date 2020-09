FHI krever drastisk forbedring i testkapasiteten til byene

Myndighetene er mest bekymret for situasjonen i Bergen og Oslo.

Teststasjonen i Laksevåg må suppleres av flere testlokaliteter mener FHI. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Den store pågangen av innbyggere som vil teste seg for korona har sprengt kapasiteten til Bergen de siste ukene. I den siste FHI-rapporten er helsemyndighetene krystallklare på at ting må endres.

«Dagens situasjon er ikke bærekraftig og bør raskt forbedres. Misforholdet mellom etterspørsel og kapasitet må rettes opp slik at man har mulighet til å følge de gjeldende testkriterier», står det i rapporten.

Fem prosent på en uke

Myndighetene har siden i vår bedt kommunene ha klar planer for å kunne øke kapasiteten slik at man kan teste inntil fem prosent av innbyggerne i løpet av én uke.

Bergen kommune har hatt flere forskjellige tiltak på beddingen for å kunne klare dette, men fremdeles har man ikke kunnet nå et slikt antall tester.

Skal være klar på timer

Nesten alle som tester seg med luftveisinfeksjoner i Bergen i dag viser seg kun å være forkjølet og ikke smittet av befolkningen. Samtidig tilsier testkriteriene at alle som har slike symptomer skal teste seg.

I sin rapport påpeker FHI at behovet for testing vil øke betydelig når seinhøsten og vinteren kommer med mye luftveisinfeksjoner i befolkningen. Nå kommer de med følgende krav:

Kommunene må planlegge for utbrudd som medfører et akutt stort behov for personell, utstyr og lokaler for oppgaver som blant annet testing, isolering og smitteoppsporing.

Når utbruddet oppdages, må kommunens apparat kunne styrkes i løpet av timer.

Det er nå etablert et eget prosjekt med deltakere fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, helseforetakene og kommunene for å følge opp og sikre tilstrekkelig testkapasitet.

Ser etter flere lokasjoner

Legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen sier hun føler Bergen allerede er klar til å øke kapasiteten drastisk ved behov.

– Nå før helgen så vi at det var lite ledige timer i helgen, så de som bestilte først fikk på mandag. Da snudde vi oss rundt slik at vi har et ettermiddagsskift på legevakten lørdag, og et formiddagsskift søndag.

I tillegg til dette er drop-in-stasjonen på Laksevåg også åpen.

– Om vi ikke er helt hundre prosent der Helsedirektoratet mener vi skal være, så mener jeg likevel at vi har bygget en organisasjon som gir oss fleksibilitet, sier hun.

Samtidig ser de etter plasseringer for nye teststasjoner. Linchausen erkjenner at forholdene er «kummerlige» på Laksevåg.

De leter både etter en ny stasjon med bedre parkeringsforhold og inneforhold for de ansatte. I tillegg vil de ha en plassering for gående som er sentrumsnært.

Helsebyråd Beate Husa (KrF) og legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen jobber med å øke testkapasiteten til Bergen kommune. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Verst i vest – og øst

I rapporten viser FHI til hvilke steder de mener situasjonen er mest kritisk nå.

«Vi er mest bekymret for situasjonen i Bergen og Oslo. Spredningen blant unge voksne kan sette i gang ytterligere spredning i disse miljøene, og smitteoppsporingen er vanskelig».

Disse ungdommene kan spre smitte videre til eldre personer, påpeker myndighetene.

«Vi er redd for at epidemien i disse byene skal stabilisere seg på et høyere nivå i stedet for å gå ned».

Samtidig understreker de at det testes veldig mange personer i byene nå for tiden. Dette fører til at man finner en høyere andel av de smittede.

«Muligheten for skjult spredning reduseres. De fleste pasientene får symptomer, og med så bred testing av symptomatiske personer, vil «skjult spredning» ganske snart bli oppdaget», skriver de.