Oppdaget at kattene hadde fått egen instagramkonto

– Jeg trodde de var helt vanlige katter, men plutselig sitter de der med en advokatutdanning, sier Thorild Eide Torgersen.

Him er størst, og er ofte å finne i vognen for reserverte bøker. Han har kallenavnet advokaten blant studentene. Foto: Skjermbilde/advokatten.dragfjellet

Fredag kveld fikk Thorild Eide Torgersen en tilfeldig melding fra en jusstudent ved Universitetet i Bergen (UiB).

I meldingen ble hun spurt om hun hadde sett instagramkontoen advokatten.dragfjellet.

– Jeg gikk inn på kontoen, og der var det fullt av bilder av kattene mine inne på juss-bygget, forteller Torgersen.

Alaya er minst, og liker seg godt i bokhyllene på juss-biblioteket. På instagramkontoen har hun fått kallenavnet Pus. Jr. Foto: Skjermbilde/advokatten.dragfjellet

Hun forklarer at de bor midt i universitetsområdet på Dragefjellet, og at hun var klar over at de beveget seg rundt på området.

– Men at de tok seg til rette i den graden visste jeg ikke, sier hun og ler.

Faste plasser

Kattene er bror og søster. De er rundt 2,5 år gamle. Hunnkatten heter Alaya, og hannkatten heter Him.

– I tillegg til juss-jussbygget, bruker de også mye tid utenfor kirken. Så de liker å variere mellom en advokatutdannelse og religionstilnærming, forteller Torgersen lattermildt.

Inne på jussbygget har hver av dem funnet sin favorittplass.

Torgersen forklarer at Han ofte er godt plassert i vognen for reserverte bøker, mens hun ofte er å finne i bokhyllen.

Hemmelig medhjelper

Studenten bak instagramkontoen ønsker å forbli anonym, og kaller seg selv Advokattens medhjelper.

Medhjelperen forklarer at de lagde kontoen etter alt stengte ned i mars på grunn av koronapandemien.

Kattene liker seg godt inne på juss-bygget på Dragefjellet, men det er ikke alltid like lett å komme seg inn. Foto: Skjermbilde/advokatten.dragfjellet

– Jeg fikk plutselig mye tid til overs da alt fysisk oppmøte ble umulig, og tenkte jeg kunne bruke tiden min på i gi tilbake til studentmiljøet på Dragefjellet, skriver eieren av kontoen i en melding til BT.

De forteller at det har vært god respons på kontoen, og at flere har sendt in bidragsbilder av kattene.

– Forhåpentligvis har bildene bidratt til å gjøre pandemien litt lettere.

– Grådig vittig

Kattene er rasekatter av typen hellig birma, og Torgersen forteller at det er derfor de ofte er kontaktsøkende.

– Rasekatter blir fote litt innavlet bort fra instinkt, så det er derfor de lett legger seg ved beina til fremmede og ber om kos, forklarer hun.

Selv om instagramkontoen tyder på at de fleste synes det er hyggelig med kattebesøk, er Torgersen bekymret for at alle ikke synes det er like gøy.

– Jeg synes det var grådig vittig da jeg så det, og så må jeg også innrømme at jeg tenkte; shit det er sikkert ikke alle som synes det er like greit.

Kattene er glad i alle typer studenter, ikke bare jusstudenter. Her er Him utenfor studentsenteret. Foto: Skjermbilde/advokatten.dragfjellet

Hvor lenge kattene har studert juss, kan ikke Torgersen svare på. Men de har beveget seg i området rundt Dragefjellet i 1,5 år.

– Jeg trodde de var helt vanlige katter, men plutselig sitter de der med en advokatutdanning, sier hun og ler.