Dette mener de om «Helge Ingstad»-forliset

Dag S. Liseth er avdelingsdirektør i sjøfartsavdelingen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Avdelingsdirektør i sjøfartsavdelingen, Dag S. Liseth, sa på et spørsmål fra media at KNM «Helge Ingstad» ikke hadde behøvd å forlise, men at å hindre det ville kreve en helt annen innsats på kompetansefronten og innenfor beslutningsstøtte.

– Det vi ser er at denne fregatten hadde ikke behøvd å forlise, sa han.

Liseth antydet også at de organisatoriske manglene, med mindre store grep er gjort, vil kunne gjelde andre fregatter.