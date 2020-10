Avslutter redningsaksjon etter savnet mann i Askvoll

Rundt 160 personer og 40 private båter møtte opp fredag for å være med på redningsaksjonen.

Publisert

Mange båter søker i sjøen i Askvoll etter at en mann ble meldt savnet. Bildet er tatt torsdag. Foto: Redningsskøyten «Halfdan Grieg»

Fredag kveld blir søket avsluttet som redningsaksjon. Dette melder Hovedredningssentralen fredag kveld. Søket på sjø, land og fra luften har pågått siden torsdag ettermiddag da en mann i 30-årene ble meldt savnet.

Fredag ble det søkt i Stongfjorden, nordover til åpningen av Førdefjorden og til Florø. Dessuten ble det søkt ved holmer og skjær på nordsiden av Atløy.

– Vi samlet de første letemannskapene klokken 07 i morges. I hver båt har vi en båtfører og to som holder utkikk. Det store flertallet er frivillige, fortalte tjenestestedsleder Åge Løseth i politiet i Askvoll til BT fredag formiddag.

Fredag var redningsskøyten «Simrad Buholmen» i Askvoll for å søke etter den savnede. Foto: Redningsskøyten «Simrad Buholmen»

Han anslår at 160 personer og 40 private båter møtte opp fredag for å være med på redningsaksjonen. Fredag meldte politiet at søket ville fortsette lørdag, men på kvelden meldte Hovedredningssentralen at søket avsluttes som redningsaksjon.

«Saken går over til SEAO (Søk Etter Antatt Omkommet) i regi av politiet», skriver de på Twitter.

«HRS takker alle søksressurser, og retter en spesiell takk til lokale frivillige ressurser».

Publisert Publisert: 16. oktober 2020 20:44