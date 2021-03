Dette er meldingene siste uken som skaper bekymring rundt vaksine i flere land

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket kritiserer Astrazenecas uttalelser om at vaksinen ikke har noe sammenheng med blodpropp-tilfellene. Han understreker at dette er noe man ennå ikke vet. – Men vi har heller ikke grunnlag for å si at de ikke har noe med vaksinen å gjøre, sier Madsen.