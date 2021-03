– Dette brevet var et sjokk for Espen Bø

Politimannens advokat omtaler et brev fra politimester Kaare Songstad som et karakterdrap.

Politibetjent Espen Bø har saksøkt staten. Her er han sammen med sin advokat Birthe M. Eriksen i Bergen tingrett. Foto: Ørjan Deisz

Mandag startet rettssaken der politibetjent Espen Bø har saksøkt staten. Han krever oppreisningserstatning og mener han ble utsatt for ulovlig gjengjeldelse av Vest politidistrikt.

Bakgrunnen var at han i november 2017 varslet om åtte saker der kvinner kunne være utsatt for menneskehandel, prostitusjon og vold. Dette skjedde i Bergen i 2016 og 2017, ifølge Bø.

Han var da ansatt på Exit-gruppen som etterforsker menneskehandel.

– Karakterdrap

Advokat Birthe Eriksen og Rolf Bech-Sørensen fører saken for Bø. Eriksen viste til et brev som politimester Kaare Songstad sendte til Bø i mars 2018, cirka fem måneder etter det skriftlige varselet.

– Dette brevet var et sjokk for Espen Bø, sa Eriksen i innledningsforedraget og beskrev det som et karakterdrap.

Ifølge advokaten skrev politimesteren blant annet at:

Bø ikke hadde vist evne eller vilje til å innrette seg etter prioriteringer

Bø hadde fått korreksjon fordi han ikke hadde fulgt bestemmelser om at utsatte kvinner for prostitusjon primært skal søkes beskyttet

Bø i perioder hadde en klar negativ innvirkning på arbeidsmiljøet

Bø hadde negative utfordringer med innrette seg etter pålegg fra kvinneligere ledere

Politimester Kaare Songstad skal vitne og ønsker ikke å kommentere saken nå, men har beklaget deler av innholdet i brevet tidligere.

– Åtte Monika-saker

Mandag fikk retten en gjennomgang av Bøs syn på det som skjedde på Org.krim-seksjonen i årene 2016 til 2018.

– Espen Bøs store bekymring er de sårbare kvinnene han varslet om, men denne saken handler om hvordan han ble behandlet av arbeidsgiver når han varslet, sa Eriksen.

Kollega Rolf Bech-Sørensen sammenliknet Bøs varsel med Monika-saken, der Monika Sviglinskaja (8) ble funnet død i sitt hjem i 2011. Politiet henla saken. Politimannen Robin Schaefer varslet så om saken, og det endte med at en mann ble dømt for drapet.

– Hver av de åtte omvarslede sakene er veldig komplekse. Det er som om vi skal ha åtte Monika-saker for å forstå hva Espen Bø varslet om, sa advokat Rolf Bech-Sørensen.

Advokat Rolf Bech-Sørensen representerer Espen Bø i saken mot staten som representeres av egjeringsadvokat Kari Sigurdsen (i midten) og advokat Lucy Furuholmen. Foto: Ørjan Deisz

– Var en ressurs

Eriksen sa det var brukt «enorme ressurser» på å undergrave Bøs autoritet og troverdighet som fagperson og menneske, men at det ikke var brukt så mye ressurser på å undersøke varselet han sendte.

Hun hevder også at Bø hele tiden ønsket konfliktløsning, men at arbeidsgiver sørget for at konflikten bare eskalerte både før og etter at han sendte et skriftlig varsel om saken i november 2017.

– Så sent som i august 2016 fikk han bekreftet at han var en ressurs på avdelingen, sa Eriksen.

Hun fortalte om en politimann som ble mer og mer usikker på egen rolle i organisasjonen. Forholdet til nærmeste leder ble anspent, og ifølge Eriksen ønsket ikke lederen å gå i dialog med Bø.

– De hilser kun på hverandre, sa Eriksen og leste opp fra en e-post.

I mars 2018 kom Bø tilbake fra en tur til Afrika etter å ha hatt permisjon. Da hadde han ikke lenger jobb ved Exit-gruppen. Han ble flyttet til FSI, straffesaksinntaket som blant annet tar imot anmeldelser i innledningsfasen.

– Han ble flyttet dit mot sin vilje, uten at han, fagforening, verneombud eller jeg var involvert i saken, sa Eriksen.

Regjeringsadvokat Kari Sigurdsen (til v.) og advokat Lucy Furuholmen fører saken på vegne av staten. Foto: Ørjan Deisz

Statens tur tirsdag

Selve innholdet i varslingssakene går bak lukkede dører i Bergen tingrett, uten presse til stede. Dette begrunnes med at det er taushetsbelagt informasjon i Bøs varsel.

– Jeg vil tro at sakene jeg varslet om har allmenn interesse, spesielt på Kvinnedagen, sier Bø.

Staten mener at omplasseringen var lovlig og innenfor arbeidsgivers styringsrett.

Staten begrunner flyttingen med at Bø ikke rettet seg etter ordrer, påvirket arbeidsmiljøet negativt og tok omkamper når avgjørelser var tatt.

Tirsdag skal regjeringsadvokat Kari Sigurdsen holde sitt innledningsforedrag.

Rettssaken varer i tre uker.