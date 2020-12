36-åring fikk kortere fengselsstraff for drap begått i Latvia

En bergensmann (36) er dømt til ni års fengsel for et drap i Latvia i fjor.

I Gulating lagmannsrett fikk bergensmannen en reduksjon i straffen på fire år. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

Ørjan Torheim

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

I Stavanger tingrett ble mannen dømt, men han anket dommen på 13 års fengsel.

Anken gjaldt spørsmålet om skyld, men med straffens lengde som det subsidiære.

Under ankesaken argumenterte hans forsvarer, advokat John Christian Elden, for kortere straff fordi straffenivået i Latvia er lavere enn i Norge.

Det var altså retten enig i, melder TV 2.

Langfredag i fjor meldte mannen seg selv til politiet i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB

Løslatt og rett på fly

Nordmannen ble løslatt fra norsk fengsel tidlig i april i fjor, etter at han hadde sonet en dom for blant annet vold og vinningskriminalitet.

Samme dag dro han til Oslo, og dagen etter satte han seg på et fly til Riga. «Planen var å reise rundt i Europa», heter det i lagmannsrettens dom.

En overvåkingsvideo viser at han kom i kontakt med en latvisk mann i 40-årene som han ble med hjem. I løpet av tiden de to var i leiligheten, ble latvieren stukket 18 ganger med kniv.

Fem dager senere møtte nordmannen i vakten på politistasjonen på Grønland i Oslo og forklarte at han hadde drept en mann med kniv.

Bekreftet drap

Norsk politi kontaktet sine latviske kolleger. De bekreftet at de etterforsket et drap med ukjent gjerningsmann. Nordmannen ble pågrepet og siktet for forsettlig drap.

I dommen fra Gulating lagmannsrett fremkommer det at mannen nå har adresse i Bergen. Forsvarer Elden bekrefter det samme overfor BT.

«Han er glad for at lagmannsretten reduserte straffen med fire år, men mener han handlet i nødverge og dermed ikke skulle straffes», skriver advokaten i en tekstmelding til BT.

Elden skriver videre i meldingen at de har tatt betenkningstid og vil vurdere dommen nærmere.