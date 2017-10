Linh-Chi Nguyen (24)

– Jeg vokste opp i Oslo. Nå har jeg flyttet til Bergen for å studere medisin. Bergen har en mini-Oslo-størrelse jeg liker. I dag er jeg i byen og tar bilder med min venn, som er fotograf. Jeg er kledd som Rem, en figur fra en japansk tegneserie. Dette er en populær aktivitet som kalles cosplay, en sammentrekning av de engelske ordene «costume» og «play». Det innebærer å kle seg i kostymer og utstyr for å etterlikne fiktive rollefigurer fra tegneserier, filmer eller videospill. Cosplay er for meg en måte å uttrykke meg kreativt. Det er et fint avbrekk fra det daglige.