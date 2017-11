Stordabuen la fra kai i Kalvåg torsdag 2. november i en gammel treskøyte.

– Vi har gjennomført et enormt stort søk i hele dag. Vi har dekket kystområdet fra Askvoll i nord til Stord i sør, sier vakthavende redningsleder Nils Ole Sunde ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

Leteaksjonen etter savnede Tom Fagerland ble trappet opp lørdag. Åtte fartøy, to fly og ett helikopter har lett etter den savnede mannen og den gamle treskøyten han seilte i.

– Ingen har sett noe som kan ligne på verken vrakrester eller treskøyten han seilte i, sier Sunde.

Etter at det ble mørkt har letemannskapene avsluttet søket.

Trond Asperheim

La fra kai for ni dager siden

Ingen har sett den savnede mannen siden torsdag 2. november. Fagerland hadde dratt fra Stord til Kalvåg for å kjøpe en gammel treskøyte. Torsdag 2. november la han fra kai, og startet på ferden sørover. Han skulle ta skøyten tilbake til Leirvik på Stord.

Både politiet og HRS har fått inn en rekke tips fra publikum, men fremdeles er det ingen som kan bekrefte at de har sett Fagerland eller båten hans lenger sør enn Granesundet utenfor Askvoll.

Rundt klokken 15 torsdag 2. november, noen få timer etter at han la fra kai i Kalvåg, ble båten fotografert i Granesundet. Dette er den siste sikre observasjonen av båten.

Ikke sikre på om søket fortsetter

Lørdag sendte Sør-Vest politidistrikt ut en pressemelding med bilde og informasjon og den savnede mannen.

De skriver at Fagerland er rundt 178 cm høy, har blå øyne og rødt hår som dekker ørene. De skriver at han har flere tatoveringer på overkroppen, og at han var iført sixpence, en skjorte med flere farger, mørk jakke og sort dongeribukse da han forlot Kalvåg.

Det er foreløpig ikke avgjort om søket blir tatt opp igjen søndag morgen.

– Da må vi i så fall ha noe mer håndfast å gå etter. Får vi et tips det kan være hold i, skal vi selvsagt lete der. Men det blir ikke et så omfattende søk som vi har gjennomført i dag, sier Sunde ved Hovedredningssentralen.