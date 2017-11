Over 30.000 ovner og peiser må byttes ut eller stenges i Bergen før 2021. Blir ditt ildsted forbudt eller unntatt? Vi forklarer deg byrådets forslag.

Byrådet vil innføre forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder fra 2021, meldte Bergen kommune den siste dagen i oktober. Forbudet vil gjelde alle ildsteder som er installert før 1998, da forskriftene om rentbrennende ovner kom. Det skal vedtas av bystyret 22. november.

Men det finnes noen unntak fra reglene. Er din ovn eller peis blant dem? Vi har spurt kommunen om den foreslåtte forskriften. Her er det vi fant ut.

Hvorfor vil byrådet innføre forbudet?

Bakgrunnen for forslaget er nye helseanbefalinger for svevestøv, som er lavere enn de grenseverdiene myndighetene hittil har forholdt seg til. Ny forskning viser at svevestøv er skadelig selv i lave konsentrasjoner.

Tidligere har byrådet forsterket panteordningen for gamle ildsteder, for å øke farten i den frivillige utbyttingen av gamle ovner og peiser. Men nå vil altså politikerne sette en frist. 1. januar 2021 skal det ikke være en eneste ovn eller peis igjen som ikke er rentbrennende.

Hvor mange gjelder forbudet?

Brannvesenets oversikt viser at det i fjor ble fyrt i over 39.000 ildsteder i Bergen som ikke var rentbrennende. De fordelte seg på 25.500 vedovner, 6500 åpne peiser og 7200 koksfyrte ildsteder. Selv med maksimal uttelling i årets panteordning, vil det fortsatt være rundt 30.000 igjen.

Dersom man skal nå målet om null forurensende ildsteder fra 2021, må det altså skiftes ut 10.000 ovner og peiser hvert år fremover.

Forbudet gjelder alle frittstående vedovner, koksovner, kaminer, åpne peiser og peisinnsatser som er i bruk eller kan brukes.

Gjelder forbudet bare sentrum?

Nei, forskriften vil gjelde hele Bergen kommune. Den gjelder både hus og hytter. Flere lesere har reagert på dette, og pekt på at luftforurensing først og fremst er et problem i det sentrale Bergen.

– Det er ingenting som tyder på at dette bare er et sentrumsproblem, tvert imot kan vi få skadelige konsentrasjoner av svevestøv mange steder i kommunen. Svevestøv er mer skadelig enn tidligere antatt, og bergensernes helse må komme først, svarer byråd Julie Andersland (V) på den innvendingen.

EIRIK BREKKE

Får du pant for den gamle ovnen?

Kan man stole på at man også de neste årene vil få refundert noe av utgiftene med å bytte ildsted til et rentbrennende? Årets panteordning gjør at eiere av ildsteder kan få 5000 kroner i pant, dersom disse forutsetningene er oppfylt:

Du har et ildsted som ikke er rentbrennende, og bytter det til enten et rentbrennende, eller annen miljøvennlig oppvarming (varmepumpe, solcellepanel eller fjernvarme).

Du må bytte ut ildstedet før du søker vrakpant og sende inn dokumentasjonen sammen med søknaden.

Brannvesenet gjennomfører tilsyn innen to år for å verifisere utskiftningen.

Vil panteordningen for gamle ovner bli videreført de neste årene? Dette svarer Andersland:

– Bystyret har satt av 50 millioner til denne ordningen, og kun en liten del av pengene er brukt så langt. Det som ikke blir brukt i år, blir videreført til formålet. Hvis potten skulle bli tom, vil vi vurdere om en ordning med vrakpant skal videreføres eller om det er mer hensiktsmessig med mer målrettede tiltak, for eksempel rettet mot husholdninger med en vanskelig økonomisk situasjon.

HELGE SUNDE (arkiv)

Finnes det unntak fra forbudet?

Ja. For det første, og viktigst, er altså alle ildsteder som kan dokumentere oppfyllelse av norske krav til partikkelutslipp unntatt. Disse kravene ble innført i 1998, så alle ovner solgt etter det skal være unntatt forbudet.

Men også eldre ovner kan være unntatt. I forslaget til forskrift heter det:

«Der eldre bevaringsverdige ildsteder er nødvendig av hensyn til interiøret i kulturhistorisk, antikvarisk eller verneverdig bygning, og at det er i forskriftsmessig stand, kan bevaringsverdig ildsted likevel tas i bruk».

Brannvesenet opplyser at «eldre, bevaringsverdig ildsted» defineres som et ildsted fra før 1940. «Forskriftsmessig stand» betyr at det må oppfylle brannforskriftene.

Unntaket gjelder dessuten for alle «magasinerende» ildsteder, deriblant klebersteinsovner og kakkelovner.

Gamle ovner og peiser kan som kjent være vakre. Derfor kan det være lurt å sjekke disse unntaksbestemmelsene før du begynner å rive ned en.