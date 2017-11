Helt i det blå hvem som skal lede Høyre

KLARE TIL DYST: Tidligere finansbyråd og skolebyråd i Bergen, Harald Victor Hove, vil ikke lukke døren for et comeback i bergenspolitikken. Dagens to toppkandidater, Henning Warloe og Hilde Onarheim, er like tvetydige i sine svar. FOTO: ILLUSTRASJON: Endre Maurstad Lilletvedt