Sjåføren (50) er fraktet til sykehus etter at vogntoget lastet med 20 tonn betong veltet på industriområde.

Klokken 15.52 rykket nødetatene ut etter melding om at et vogntog hadde veltet på et industriområde på Brynali på Voss.

Arbeidsulykken skal ha skjedd i forbindelse med lasting av betongelementer på området til produksjonsselskapet NOBI Voss.

– Føreren holdt på å laste betongelementer da ulykken skjedde. Vekten på lasten var på rundt 20 tonn, og under lastingen skal betongelementene ha sklidd slik at vogntoget veltet, sier operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt.

Sendt til sykehus

Sjåføren, en 50 år gammel mann, befant seg inne i førerhuset da ulykken skjedde.

– Føreren var hele tiden ved bevissthet, men ga uttrykk for smerter i skulder og kutt i hodet. Klokken 16.15 ble føreren hentet ut gjennom frontruten. Han ble først sendt til legevakt, men ble senere sendt videre til Voss sykehus, sier Kolltveit.

Fordi ulykken skjedde på et lukket område, skapte den ikke trafikale problemer.

Marita Saue Hamre/ Avisa Hordaland

Nytt lastesystem

Vogntoget tilhører Olav Rogne AS. Daglig leder i selskapet, Lars-Tore Rogne, forteller at ulykken skjedde i forbindelse med testing av et nytt lastesystem.

– Det var første gang vi testet det nye lastesystemet. Føreren kjørte ikke mer enn 20 meter fremover da betongplatene seilte over på siden, og vogntoget veltet. Føreren er ikke alvorlig skadet, men har nok tatt noen ribben, forteller Rogne til BT.

Han satt selv på kontoret noen hundre meter borte da ulykken skjedde.

– Hvordan velten i utgangspunktet kunne skje, forstår vi ikke, men det har nok en sammenheng med at lastesystemet er helt nytt. Slikt skal i utgangspunktet ikke kunne skje. Dette et hendelig uhell, sier Rogne.

Arbeidstilsynet er varslet etter ulykken. Torsdag ettermiddag er området sperret av, og lasten må flyttes før vogntoget kan heises tilbake på rett kjøl, opplyser operasjonsleder Kolltveit.

Rogne, som også er broren til den skadde sjåføren, priser seg lykkelig over at det ikke gikk verre enn det gjorde.

– Nå må vi må undersøke hvordan dette kunne skje, og lage rutiner slik at dette ikke skjer igjen, sier han.