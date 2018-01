Bilistar var sekund frå å verta treft av eit tre som velta over vegbana i Ytrebygda i Bergen.

Klokka var 14.11 då dashbordkameraet fanga opp den mildt sagt spesielle hendinga onsdag føremiddag.

Plutseleg kom det dalande eit svært grantre over Ytrebygdsvegen ved Dolvik i Bergen sør, og la seg over vegbana.

– Då tenkte eg: eg må vekk herfrå, seier mannen som fanga hendinga på film, og som ønskjer å vera anonym.

Fortel om veldig vind

Mannen var på veg heim frå jobb då han vart ekstra merksam på dei store trea, fordi dei stod og svaia i den veldige vinden.

Først då han kom heim og såg videoen skjøna han kor nære bilen faktisk var med å verta treft.

– Dashbordkameraet har fått med seg mykje meir enn det eg såg. Eg fekk knapt med meg bilen. Eg konsentrerte meg berre om treet, seier mannen.

Han vurderte å stogga for å signalisera faren, men fortel at ein bil framføre han køyrde rundt i rundkøyringa og parkerte framføre treet.

– Ein kollega kom køyrande bak meg. Han trudde at nokon hadde felt treet. Då måtte eg fortelja han at, nei, det datt ned, seier mannen.

BT har prøvd å få tak i politiet, men dei har ikkje vore tilgjengelege.

Eit anna tre traff panser

Ifølgje Statens vegvesen var ikkje dette den einaste trevelten som skjedde onsdag føremiddag på nettopp fylkesveg 556.

Til saman skal to tre ha falt ned over vegbana og det eine skal ha falt over ein bil.

– Det er ikkje snakk om personskade, men vegen er delvis sperra og det vil ta noko tid før han er rydja, seier trafikkoperatør Katrina Kvåle.

Bilen som vart råka av den andre trevelten fekk panseret delvis smadra. Sjåføren ønskjer ikkje å kommentera hendinga til BT.

Statens vegvesen fortel at det ikkje skal vera trafikale problem som følgje av hendingane.