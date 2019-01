Søndag ble det holdt foreldremøte etter barnehageulykken i Akasia Paradis barnehage. – Det er viktig for oss å beklage på det sterkeste det som har skjedd, sier Akasia-sjefen.

En ett år gammel gutt ligger fremdeles kritisk skadet på Haukeland universitetssjukehus etter å ha blitt hengende fast i en stropp da han falt ut av barnevognen på småbarnsavdelingen torsdag.

110 barn i barnehagen

Søndag kalte Akasia-ledelsen inn til et foreldremøte der et sted mellom 50 og 60 foreldre deltok.

Det går i alt 110 barn i barnehagen der ulykken skjedde.

– Det var viktig for oss å samle foreldrene for å beklage på det sterkeste det som har skjedd, og gi en trygghet til dem som er blitt urolige. Vi ønsket også å snakke om hvordan vi kan følge opp barna, sier administrerende direktør Ove-Christian Fredriksen i Akasia.

Han legger til at ledelsen er sterkt preget av hendelsen.

Etter ulykken ble det bestemt at barnehagen skulle holdes stengt fredag.

Mandag møter barn, foreldre og foresatte som normalt.

– Vi håper at morgendagen blir rolig og at vi kan ha en så normal ramme som mulig. Vi benyttet også anledningen til å takke foreldrene for den forståelsen de har vist, sier Fredriksen.

Vil granske rutinene

Det er fra før kjent at gutten ble skadet da han kom seg ut av barnevognen og ble hengende fast. Fredriksen bekrefter at ulykken inntraff i forbindelse med soving.

Innsatsleder Tom Johannessen i politiet opplyste til BT torsdag at ulykken skjedde inne i barnehagen.

Parallelt med politiets etterforskning kommer barnehagen nå til å ta en gjennomgang av rutiner knyttet til soving for å finne ut om noen av rutinene bør justeres eller endres.

– Vi har også bedt de andre barnehagene våre om å gå gjennom sin praksis. Vi har ikke sett at noe er galt, men vi ønsker en gjennomgang. Alle barnehagene er forskjellige, og vi må finne ut hvordan dette kunne skje, sier Fredriksen.

Rune Sævig

Følger opp ansatte

Akasia eier og driver pr. i dag 20 barnehager i Bergen med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser.

Etter hendelsen valgte Akasia-ledelsen å hente inn ekstra bemanning i form av styrere fra andre barnehager som kan bistå dersom noen av de ansatte har behov for en «time-out».

Dette tilbudet vil bli opprettholdt utover i neste uke.

– Den enkeltes behov er individuelt, og det vil være mulig å ta en pause om det er behov for det. Ellers er det styrer som følger opp de ansatte med støtte fra hovedkontoret, sier direktøren.

Personalet har også drøftet hva de skal gjøre dersom noen av barna ønsker å prate om ulykken.

– Det er viktig – for eksempel hvis noen barn har snakket om dette med foreldrene hjemme, sier Fredriksen.

BT har vært i kontakt med en av foreldrerepresentantene i Akasia Paradis barnehage. Hun viser til ledelsen for kommentar.