Vinden flerret opp et tak på Minde onsdag kveld. Men det skal bli verre.

Det blåste kraftig i bergensområdet onsdag kveld. Politi og brannvesen rykket ut til flere hendelser. I tillegg ble flere veier stengt.

Klokken 20.21 ble det meldt at et tak hadde blåst av et bygg på Minde allé.

- Det skal være snakk om en butikkbygning, og det er mye bølgeblikk som er blåst av taket, sier vaktkommandør Håkon Myking ved 110-sentralen

Det anslås at mellom 70 og 80 kvadratmeter av taket er blåst av. Brannvesenet holdt i 21-tiden på å sikre stedet. Det er strømførende ledninger i nærheten.

Bygget tilhører firmaet Varme AS. Ingen ble skadet i hendelsen.

Noen av bølgeblikkplatene skal ha truffet en stolpe som fører strøm like ved.

- Vi har derfor sendt ut en mann for å sjekke om det er blitt skade på kabelen som går opp i stolpen, opplyser kommunikasjonsrådgiver Jarle Hodne i BKK til BT.

Skadet på Torgallmenningen

I tillegg skal to personer skal ha fått skader da de ble truffet av løse gjenstander på Torgallmenningen i kveld.

– Det skal ha vært noen veggplater som løsnet, men de er sikret nå. De to hadde lettere skader, og får behandling på Legevakten, sier operasjonsleder Hans-Eirik Thue.

I tillegg rykket politiet ut til Raftohuset, der en takplate var i ferd med å blåse av.

Og på Fritz Riebers vei, også kalt sjølinjen, blåste et tre over ende.

Full storm

Men meteorologene forventer at vinden skal ta seg enda mer opp.

– Det er ventet mye vind utover natten og til i morgen tidlig, forteller vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes.

Hun sier at det er ventet opp i full storm ved kysten og i fjellet. Det vil si at det kan blåse opp til 35 sekundmeter i kastene.

– Det ser ut som om det vil bli verst i natt, mellom midnatt og klokken 06 om morgenen. Da vil det også komme inn nedbør, trolig som sludd i lavlandet og snø litt lenger oppe, sier Moxnes.

Nedbør

Det er ventet rundt 15 millimeter nedbør i løpet av natten og morgenen.

Vinden kommer fra sør/sørøst, noe som betyr at den er merkbar godt inne i landet.

– Så vil den minke utover formiddagen torsdag, sier Moxnes.

Snøskredfare

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil snøskredfaren være stor i Rogaland og Vest-Agder torsdag. Kraftig vindøkning vil føre til stor vindtransport av snø inn i leheng.

Skred kan bli utløst både naturlig og av skiløpere, og NVE advarer folk mot å ferdes i skredterreng og utløpsområder. NVE vurderer rasfaren til å ligge på faregrad 4, det nest høyeste nivået på skalaen.