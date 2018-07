SAMARBEID: Legevakten i Odda leier rom på sykehuset og samarbeider med sykehuset om svartjenestene for pasientene. Fylkesmannen mener kommunens styring av legevaktordningen er ulovlig dårlig. FOTO: Ørjan Deisz

Legevakten i Odda får stryk av fylkesmannen

Legevakten i Odda blir drevet med så høy risiko for svikt at det har konsekvenser for pasientsikkerheten, fastslår fylkeslegen.