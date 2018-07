Det har brent i flere timer på Reigstadfjellet på Osterøy.

Ved 14-tiden lørdag fikk politi og brannvesen melding om brann i skogen på Reigstadfjellet på Osterøy.

Et område på rundt 150 ganger 100 meter sto da i full fyr.

Brannstedet ligger et godt stykke fra nærmeste bebyggelse.

Må slukke fra luften

Et skogbrannhelikopteret ankom i 15.30-tiden. Like etter startet arbeidet med å slukke brannen fra luften, ettersom brannmannskapene ikke ville klare å komme nær nok fra bakken.

– Slukkingen har ikke gitt god nok effekt. Det er så tørt i gresset at helikopteret har problemer med å slå brannen tilbake, sa Myking.

Først flere timer senere, rundt klokken 18, hadde slukkingen fra luften begynt å gi resultater.

Innsatsleder Jon Magnus Birkeland opplyste da at brannmannskapene hadde ganske god kontroll i området som ligger nærmest toppen av fjellet.

– Det brenner fortsatt på nedsiden av flere stup, sa han til BTs reporter på stedet.

Ryddet skogen

En vindøkning bidro tidlig til økt spredningsfare. Foreløpig er det ingen bekymring for at brannen vil spre seg så langt at den truer bebyggelsen mot Valestrandsfossen, flere hundre meter unna.

– Vi er igang med å etablere en branngate i terrenget, hvor vi feller trær og rydder så godt vi kan. Vi håper at det kan bidra til å hindre spredning, sa Myking tidligere lørdag.

– Stadig mer røyk

Brannen er et stykke opp på fjellet, nesten på toppen, opplyser BT-leser Christian Carlsen, mens han observerer brannen fra Breistein fergekai.

– Det blusser opp og kommer stadig mer røyk. Det er åpne flammer på stedet. Det er ganske utilgjengelig, det er mange hundre meter fra bebyggelse, sier han.

14 personer fra brannvesenet i Bergen og Osterøy jobber nå for å få kontroll på brannen.

Sivilforsvaret ble kalt ut for å bistå med å få vannslanger inn til brannstedet. De opererer nå med et mannskap på åtte til ti personer.

Slukker fremdeles

Lørdag kveld holdt skogbrannhelikopteret fremdeles på med slukking. Ved 21-tiden blir helikopteret avløst av mannskap på bakken.

– Deretter vil det foregå manuell slukking på stedet utover natten og en del utsyr blir derfor nå fraktet opp, sier Håkon Myking, vaktkommandør ved 110-sentralen i Hordaland.

Årsaken til brannen er foreløpig uklar.

– Ikke kontroll

– Røyken har gitt seg litt nå og vi holder på å gjøre klart for natten. Vi blir her nok til langt utover morgendagen, sa innsatsleder Birkeland litt etter klokken 19.30.

Han håper brannen blir slått ned innen kort tid, slik at etterslukkingsarbeidet kan begynne.

Helikopteret skal returnere til Kinsarvik etter klokken 21, men det er fremdeles ikke kontroll på stedet, opplyser Håkon Myking, vaktkommandør i 110-sentralen.