Brannmannskap jobber for fullt med å slukke brannen som har blusset opp på Reigstadfjellet på Osterøy.

Brannen har blusset opp igjen på samme sted som det brant i helgen.

Vaktkommandør Karl-Arne Røyseth ved 110-sentralen meldte like over kl 13 at brannvesenet ville sende opp en drone for å få oversikt i det vanskelige terrenget

– Vi håper å få et helikopter opp for å slukke fordi det er så bratt at brannmannskapene ikke kommer til, sier vaktkommandør Karl-Arne Røyseth.

Utilgjengelig område

Brannen har spredd seg på et område på rundt 100 kvadratmeter.

Ifølge brigadeleder Trond Totland er det lite vind på stedet, og brannen sprer seg sakte.

– Det er et veldig utilgjengelig område. Eneste mulighet er å droppe vann fra helikopteret, sier Totland

Det skal være om lag 1400 meter fra området der brannen har blusset opp og ned til vannet. 11 mann fra brannvesenet er i sving, mens styrker fra Sivilforsvaret er på vei.

ELIAS DAHLEN

Fyller vannpose

Mannskapene mobiliserer i tillegg med slanger og pumper som blir lagt oppover langs fjellsiden.

Det er foreløpig ukjent hvorfor brannen har blusset opp igjen på samme sted som sist.

Like over klokken 16 melder BTs reporter at helikopteret har ankommet.

Dette er nå i ferd med å fylle opp en vannpose som skal droppes for å forsøke å slukke brannen. Posen tar 1000 liter.

I helgen ble det kjørt 160 turer før bannen var slukket.