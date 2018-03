Nå er mannen (48) dømt til fengsel for en lang rekke lovbrudd.

I to omganger har en mann (48) møtt i Bergen tingrett, tiltalt for en lang rekke straffbare handlinger.

Nå er han dømt for tyveri, narkotikabesittelse, besittelse av tyvgods, ruskjøring og onani på offentlig sted.

Mannen har vært rusmisbruker i flere år.

Stjal bankkort

Den mest alvorlige anklagen, ifølge retten, er at han har stjålet flere bankkort fra en kvinnes postkasse.

Dette har han brukt til å handle varer for 21.512 kroner, i tillegg til å ha tatt ut mer enn 7000 kroner.

Han har også vært i besittelse av posten til flere andre.

Tingretten mener det er skjerpende at mannen har vært dømt for samme type handlinger tidligere, hovedsakelig tyveri og vinningskriminalitet. Han er straffedømt åtte ganger.

Onanerte i teaterparken

48-åringen ble også funnet skyldig i å ha onanert på offentlig sted. Dette skal han ifølge tiltalen ha gjort to ganger.

Ved Den Nationale Scene «onanerte han i flere minutter, til tross for at han oppholdt seg på et alminnelig beferdet område i Bergen sentrum, hvor han forsto eller måtte forstå at flere av gjestene på uteserveringen til Escalon ville se ham», heter det i tiltalen.

Mannen selv hevder at han bare var tissetrengt og hadde urinert.

Vitner har imidlertid slått fast at han onanerte. I både dette og det andre tilfellet som er omtalt i dommen var 48-åringen ruset.

Må delta i narkotikaprogram

Tingretten konkluderte med at mannen skal dømmes til ni måneder i fengsel, hvor seks av dem er betinget. Dette forutsetter at han deltar i et narkotikaprogram.

48-åringen må også betale 25.414 kroner i erstatning til DNB, på grunn av kredittkortet han stjal og misbrukte.

Han vil heller aldri få lov til å kjøre bil igjen.