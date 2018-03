En ukjent feil har rammet kraftselskapets ladestasjoner. Nå tilbyr BKK elbileiere gratis lading inntil problemet er fikset.

Elbilist Marius Johnsen var en av flere som lørdag kveld tok kontakt med BKK.

Han skulle lade bilen sin på kraftselskapets hurtigladestasjon ved Danmarks plass i Bergen, men der var det ingen strøm å få.

Den var nemlig ute av drift.

– Jeg er ganske avhengig av å få ladet. Jeg har bare 15 kilometer igjen. Det er jo ingenting, sier Johnsen, som også hadde prøvd lykken på ladestasjonen ved Fjøsanger.

Men også denne var nede.

– Jeg har ingen mulighet til å lade hjemme. Det ville uansett tatt flere timer, sier han.

I kontakt med underleverandør

Kommunikasjonsrådgiver Jarle Hodne i BKK opplyser til BT at systemet brøt sammen rundt klokken 19 lørdag kveld.

– Det ser ut til å være problemer med sertifikatene som skal sørge for sikker kommunikasjon. Vi er i kontakt med underleverandører for å få det fikset, sier Hodne, som lover at dette ikke skal gå ut over bilistene.

– Hvis kundene ikke får ladet, så hjelper vi dem slik at de skal få ladet. Da kan det være en løsning at vi setter den i gratismodus.

– Er dette noe dere vil tape mye penger på?

– Det er vi ikke så opptatt av. Vi er mest opptatt av at de skal få lade.

– Når regner dere med å ha fikset problemet?

– Det er vanskelig å si hvor lang tid dette tar, sier Hodne.

40 km igjen

BKK har 18 hurtigladestasjoner i Hordaland og Sogn og Fjordane. En av dem som møtte på problemer lørdag var Juras Liubomirskas . Han hadde 40 kilometer igjen da BT møtte ham på Danmarks plass.

– Jeg lurer veldig på hva jeg skal gjøre nå. Jeg er på vei til Åsane og har nok kilometer til å komme meg dit, men det blir verre å komme seg tilbake til hjemmet mitt på Os. Heldigvis finnes det en ladestasjon i nærheten av Ikea som ikke drevet av BKK, sier han.

Odd Olav Askeland, leder for elektrifisering i BKK, sier til BT at alle ladestasjonene deres nå er satt i gratismodus.

– Men vi satser på å få dette relativt raskt opp å stå.

Han presiserer at tilbudet kun gjelder ABB-ladere.