Industriell oppvekst

Det er hardare konkurranse no, men for berre få tiår sidan var sommarjobb på smelteverket ein del av den obligatoriske utdanninga i Svelgen.

Faktisk var sommarjobben vel så høgt ansett som grunnskulen, for i Svelgen er verket sjølve livet. Du måtte ha minst to somrar på verket for å kunne tru at du var noko. Ikkje at du uansett skulle tru at du var noko.

Så eg stilte opp, eg som mine brør før meg, som morfaren min før der igjen, for å bidra til industrieventyret i Svelgen. For å forsyne verda med ferrosilisium av beste slag. For å yte etter evne og få etter behov, nett slik Gerhardsen ville ha det.

For å forstå Svelgen, må du skjønne målestokken. Først har du industribastionar som Odda, Sauda og Årdal. Stadane som hamnar på Dagsrevyen når noko går gale, kjende for sine heimelaga forfattarar, irrasjonell partilojalitet og rause drikkevanar.

Vi frå Svelgen, vi frå dei mindre industritettstadane det har krydd av på Vestlandet, har få brydd seg om. Vi har gått under radaren. Ikkje har vi nokon Kjartan Fløgstad å skryte av. Ordførarjobben går ikkje etter partibok, men til den som vil ha jobben mest. Og vi er for små til å ha eige pol.

I staden har vi jobba smålåtent på i slektsledd etter slektsledd. Morfar sette opp taubaner til kraftmagasina. Foreldra mine har sørgja for at generasjonar har fått si obligatoriske grunnutdanning.

Og eg?

Vel, eg hadde mine somrar på smelteverket. Jobben som omnstappar var å sørgje for at flytande metall rann fint ned i vogner. Når ei vogn var passe full, drog du fram ei ny, med vaier og taljer.

Eg hadde dratt fram eit utal slike vogner, stort sett utan at det rann for mykje flytande metall over kanten.

Denne dagen var eg derimot travelt opptatt med å slappe av, og la ikkje merke til det metallfarga lyset som sto mot meg. Eg såg ikkje korleis ferrosilisiumet rann over alle breidder. Ned på dørken. Ned i skjenegangen rundt smelteomnen. Ned overalt.

Eg måtte trykkje på den store, raude knappen vi hadde i pausebua.

Smelteomnen, den som går døgnet rundt, heile året, måtte stengje ned. Reparasjonsmannskap blei rykka ut frå helgefreden for å få omnen opp og stå igjen.

20 år gamle meg gjekk slukøyra heim. Først godt ut på neste dag var omnen klar til å starte opp igjen.

Eg rekna på kva uhellet mitt kosta, og kom til rundt to millionar kroner, med reparasjonar og tapte inntekter.

Mistanken hadde alt vore der ei stund, men først då gjekk det verkeleg inn: Eg var ikkje spesielt flink til jobben min.

Eg hadde gitt mitt til industrieventyret Svelgen. Eg hadde ytt etter evne. Og kva hadde eg fått? Ein lærdom om at industriarbeid ikkje er for alle.

Den tredje sommaren på smelteverket blei også min siste.