TÅLMODIG: Bystyrerepresentant Oddny Miljeteig (SV) måtte vente usedvanlig lenge før hennes private forslag omsider kom opp til behandling i bystyret. Her er hun avbildet under SVs landsmøte på Gardermoen i 2017. FOTO: Meek, Tore / NTB scanpix

Miljeteig ventet i seks år på svar fra byrådet i sak om matdyrking

– Dette får et komikkens slør over seg, sier Oddny Miljeteig (SV) som sendte inn et privat forslag til byrådet i 2012. Først nå ble saken behandlet.